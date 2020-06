Actorul de comedie Carl Reiner, creatorul Dick Van Dyke Show, a murit

In articol:

A murit din cauze naturale, luni noapte, în locuinţa din Beverly Hills, a confirmat asistentul său Judy Nagy.

Reiner, tatăl regizorului şi activistului Rob Reiner, a câştigat nouă premii Emmy, inclusiv cinci pentru "The Dick Van Dyke Show". Cele mai populare filme ale sale ca regizor au fost "Oh God", cu George Burns, în 1977; "The Jerk", cu Steve Martin, în 1979; şi "All of Me", cu Martin şi Lily Tomlin, în 1984.

Moartea lui Carl Reiner, creatorul Dick Van Dyke Show, confirmată de fiul lui

Rob Reiner a scris pe Twitter: "Noaptea trecută, tata a murit. Pe măsură ce scriu, am inima sfâşiată. A fost lumina mea călăuzitoare".

Reiner a rămas în atenţia publicului în anii 1980 şi 1990 cu roluri în filme precum "Ocean’s Eleven", în sitcom-urile "Two and a Half Men" şi "Hot in Cleveland". De asemenea, şi-a împrumutat vocea pentru "Family Guy", "American Dad", "King of the Hill" şi "Bob’s Burgers".

sursa: news.ro