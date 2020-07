Alexandra Velniciuc a postat acum două zile un mesaj prin care își anunța prietenii virtuali că a pierdut o persoană foarte dragă, bunica ei, Agnes, stabilită de mai bine de 30 de ani la Viena. ”Azi a plecat omul in jurul caruia s-a invartit tot universul meu de pana acum. Ii multumesc!”, a notat devastată Alexandra. ”Condoleante. Bunica ta va fi mereu cu tine, ea e in ADN-ul tău, acum îți e înger de veghe. Dumnezeu S-o Tina in Palma Lui”, i-a scris actriței o prietenă bună.

Frumoasa actriță Alexandra Velniciuc (39 de ani) are un tată celebru, din breaslă, actorul Ștefan Velniciuc, care a crescut-o practic singur pe Alexandra după ce mama vedetei, pianistă, a fugit din România comunistă. “E deja un lucru cunoscut că mama a plecat din tara cu un contract de munca atunci cand eu aveam 3 ani si un pic (...). Am avut norocul unei sustineri tacite din partea celorlalti membri ai familiei, care m-au determinat sa fac in asa fel incat ei să nu simta suferinta mea si sa nu devin victima. Suferinta mea nu a pornit neaparat din faptul ca a plecat mama, ca notiune, ci ca a plecat un om cu o personalitate foarte puternica, ce te influenteaza cand esti mic. Dar acum ma bucur ca s-a intamplat asa, pentru ca am invatat sa nu pun niciodata greutatile mele pe umerii altcuiva”, a dezvăluit la un moment dat Alexandra Velniciuc într-un interviu acordat revistei ”Taifasuri”.