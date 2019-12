Dincolo de talentul uriaș la actorie, Carmen Tănase este cunoscută și drept o mare iubitoare de animale și a militat întotdeauna în spațiul public pentru drepturile necuvântătoarelor. Iar daca te duci in vizita, in casa "Flacaricai", sunt sanse mari sa nu gasesti nici macar un coltisor neocupat de o "pufosenie" simpatica. Din păcate, însă, marea noastră actriță nu va avea parte de un Crăciun fericit, pentu că este extrem de supărată.

Actrita Carmen Tănase, panică înainte de Crăciun. E disperată: “Nu pot să-mi găsesc liniștea! Mă îngrozește gândul...”

“Nu pot să-mi găsesc liniștea! Mă îngrozește gândul că încep artificiile, bombele, petardele și se poate întâmpla orice. O caut zilnic de două luni! Vă rog, vă implor să mă ajutați!”, sună anunțul disperat al lui Carmen Tănase pe Internet!

Este vorba despre Cocuța, o pisică gri cu blana lungă, pierdută în București, zona Ion Maiorescu / Moșilor.

Înnebunită să o găsească cât mai tepede, deși o caută deja de două luni, actrița este dispusă să ofere o recompensă generoasă celui care i-o duce! Carmen Tanase se poate lauda cu o casa plina. Dar nu de oameni, cum poate v-ati imaginat, ci de necuvantatoare.

Din pacate, nu am putea sa va spunem exact cate pisici si cati caini are indragita actrita pentru ca numarul lor creste de la o saptamana la alta. Oriunde te uiti in casa actritei zaresti o pisica somnoroasa, una care-si face linistita toaleta, alta care se joaca, caini de toate dimensiunile si nu in ultimul rand zeci de jucarii pentru rasfatatele patrupede. Protagonista noastra se amuza cand le povesteste prietenilor cum trebuie sa stea la coada, in propria-i locuinta, daca vrea sa foloseasca bideul, cada sau una dintre chiuvete. De obicei, utilitatile mai sus mentionate sunt ocupate de felinele mici care au pus stapanire pe proprietatea vedetei.

"Chiuveta, cada, bideu...toate ocupate! Spala-te, Carmen, daca ai unde!", glumeste actrita.

Actrița Carmen Tănase a fost căsătorită cu marele critic de teatru Victor Parhon, răpus de cancer pulmonar în urmă cu 19 ani. Are un fiu de care este foarte mândră, pe Tudor, regizor de profesie.