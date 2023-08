„Acum este momentul să-ți spun” Emily Burghelea a făcut anunțul în plină stradă, fără ca Andrei să bănuiască o secundă că îi va dezvălui asta! Se întâmplă la scurt timp după ce a fost la control 

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de admiratori, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, prin prisma sa, chiar și Andrei, soțul ei, a reușit să atragă alături de el foarte multe persoane care îl apreciază, iar ambii parteneri sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășesc cu fanii lor aproape

tot ceea ce se întâmplă în viața lor.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci blondina a mers la un control medical și la analize, chiar la maternitatea unde i-a născut pe ambii copii. Ei bine, după ce au ieșit din clinică, cei doi au ajuns, din întâmplare, chiar la Starea Civilă, unde Andrei a mers să-i declare pe micuți, după ce s-au născut.

Citește și: Emily Burghelea și soțul ei, urmăriți de ghinion. Cu ce probleme se confruntă cei doi, după vacanța cu peripeții din Maldive: „N-avem de niciunele”

Bărbatului i-a părut chiar a fi un ”semn”, motiv pentru care a întrebat-o pe partenera lui oare cum au ajuns în această situație. Tinerei i-a părut o ocazie numai bună să facă o glumă, iar Andrei a filmat întregul moment, postând ulterior imaginile pe Instagram, aducându-le pe această cale un zâmbet pe buze și urmăritorilor din mediul online.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Fostul polițist Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Argeș i-a admis contestația- stirileprotv.ro

„Andrei: Iubire, dar cum am ajuns noi la Starea Civilă, unde am înmatriculat copiii, după ce am fost la maternitate?

Emily: Ok, acum este momentul să-ți spun! Am mâncat 2 shaorma.”, a fost discuția dintre cei doi.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat cu Emily Burghelea, în urmă cu câteva săptămâni

În urmă cu mai bine de 2 săptămâni, Emily Burghelea le povestea fanilor de pe rețelele de socializare că nu se simte bine, explicându-le că starea ei nu este una tocmai bună, ba mai mult, aceasta spunea chiar că nu mai are aer.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul sfâșietor pentru care se grăbeau tinerii artiști care au murit în accidentul din Suceava- radioimpuls.ro

Citește și: Emily Burghelea, pe mâna medicilor, în Maldive. Nici bine nu a ajuns că a și întâmpinat probleme serioase de sănătate. Cu ce se confruntă vedeta? ”Trebuie să iau o decizie”

De asemenea, ulterior, tânăra și-a măsurat tensiunea, care din nou, indica faptul că ceva este în neregulă cu ea, pentru că era prea mică.

„Îmi e puțin răuț, simt așa că nu am aer. Cică am tensiunea mică... De ce oare?” , a scris Emiliy Burghelea, pe contul ei oficial de Instagram.