Acum s-a aflat adevărul! De ce s-au despărțit Brigitte și Florin Pastramă. Gestul făcut de brunetă l-a scos din minți pe soțul ei

Brigitte și Florin Pastramă

Brigitte Pastramă și soțul ei au fost la sediul Poliției din Voluntari, în urmă cu câteva zile, pentru a da explicații. Imediat după întâlnire, cuplul a decis să ia o pauză.Scandalul dintre cei doi s-a amplificat după această vizită la Poliție, notează Cancan.ro. Brigitte ar fi formulat o plângere împotriva cumnatului ei, Relu Pastramă, dar și a partenerei acestuia, Simona Necula, gest care l-a scos din sărite pe Florin Pastramă.

In articol:

Citeste si: Brigitte Pastramă, dezvăluiri șocante despre căsnicia cu Florin Pastramă! A fost amenințată de familia fostului soț

Citeste si: EXCLUSIV! Ultimatumul lui Brigitte pentru Florin Pastramă! Ce s-a petrecut, în mare secret, în familia celor doi și de ce s-au despărțit! Dezvăluiri BOMBĂ

Citeste si: De ce ne sufocăm în Capitală? Obiceiul de la 1700, reluat de bucureșteni - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

După ce au ajuns acasă, între cei doi ar fi izbucnit o mare ceartă, care a făcut-o pe brunetă să se separe de soțul ei. „Totul a pornit de la bani. Brigitte și familia lui Florin nu s-au înțeles prea bine, iar în ultima perioadă ar fi existat mai multe discuții legate de finanțe”, a dezvăluit o persoană din anturajului cuplului, pentru sursa citată.

Frații Pastramă

Brigitte face acuzații grave: „Am fost amenințată”

Vedeta a dezvăluit într-o emisiune televizată că de-a lungul timpului a avut probleme cu rudele lui Florin Pastramă. Ea susține că familia acestuia a încercat mereu să facă bani pe spatele ei. Mai mult, Brigitte spune că a fost amenințată în repetate rânduri și acuză familia soțului ei că s-a aliat cu Raluca Podea.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care poți să treci. Florin trebuie să-și rezolve probleme și trebuie să știe pe ce cale o ia! O să iau o pauză pentru siguranța copiilor! Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Eu am ajutat familia lui, dar nu mai pot așa. Am fost batjocorită și în permanență le-am plătit lor problemele. Și dacă fiul meu a stat două luni în acea casă, am ajuns să plătesc cu vârf și îndesat.

Familia lui a venit la mine în casă, să le dau bani, să-i ajut, apoi mi-au făcut rău, au spus că am Coronavirus ca să mi se închidă reality-show-ul și să rămân fără surse de venit. Veneau în casa mea, îmi cereau bani de chirie și apoi se aliau cu Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin. Și mama mea, care are probleme cu inima, a fost amenințată. Și eu am fost amenințată. Am fost sunată la 3.30 dimineața, să mi se spună că o să văd eu adevărata lor putere” , a mărturisit Brigitte Pastramă.