Acum s-a aflat tot adevărul. Coșmarul prin care a trecut Andreea Marin alături de Ștefan Bănică. „Era singură pe stradă, plângea. Pe el îl durea în...”

Andreea Marin, alături de Ștefan Bănică

Andreea Marin și Ștefan Bănică jr. au format unul din cele mai urmărite cupluri din showbiz. Acesta este motivul pentru care în momentul divorțului toți ochii au fost ațintiți spre ei. La acel moment, cei doi nu au dat multe detalii despre separare, însă unul dintre prietenii cei mai buni ai actorului a făcut dezvăluiri dureroase.

Multe voci spuneau că despărțirea a survenit din cauza tratamentelor violente la care era supusă Andreea Marin de către soțul ei. Aceste zvonuri au fost confirmate de Sabin Ivanov, care a fost cel mai bun prieten al lui Ștefan Bănică timp de 20 de ani.

Ștefan Bănică a fost violent cu Andreea Marin

Afaceristul a dezvăluit în anul 2014 că actorul obișnuia să o jignească și să o umilească pe vedeta de televiziune. Mai mult, Ștefan Bănică obișnuia să o lovească, încă de la începutul căsniciei.

”(…) ştiu că o jignea şi o umilea pe Andreea Marin pe unde apuca. El, când nu mai avea replică în faţa ei, începea şi o umilea”. Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă, probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este.

Am văzut-o plânsă. Săraca, era o victimă. Plângea de faţă cu noi, am văzut-o de nenumărate ori plânsă şi când venea acasă spunea că divorţează. Problemele cu agresivitatea faţă de Andreea au fost dintotdeauna. Am fost într-o vacanţă la Madrid în 2007. Ei s-au căsătorit în 2005. Eu cu Simona am fost la muzee şi Andreea era singură pe stradă, plângea. El era la sală, îl durea în fund”, declara Sabin Ivanof, după cum notează Playtech.ro.

În prezent, Ștefan Bănică este căsătorit cu Lavinia Pârva și au împreună un băiețel. Andreea Marin formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu. Cei doi își păstrează relația departe de ochii presei, așa că aspectele relației lor nu sunt foarte cunoscute fanilor.