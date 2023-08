Ada Condeescu, despre greutățile prin care a trecut în viață, ținute secrete până acum! Nimeni nu se aștepta la asemenea dezvăluiri: „Eram mult mai naivă”

In articol:

Ada Condeescu este o actriță desăvârșită, însă de-a lungul anilor a trecut prin momente neplăcute în industria artistică. Îndrăgita actriță a recunoscut abia acum prin ce întâmplări a trecut la începutul carierei sale.

Greutățiile prin care a trecut Ada Condeescu în carieră

Iată ce dezvăluiri a făcut aceasta!

Ada Condeescu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară. Aceasta a știut mereu cum să facă față provocărilor și să aibă un zâmbet pe față. Cu toate acestea, puțini știu de momentele mai puțin plăcute cu care s-a confruntat.

Recent, actrița a oferit un interviu, unde a dezvăluit mai multe detalii neștiute despre viața sa. Aceasta a spus că a avut de surprize neplăcute din partea femeilor, colegele ei de breaslă. De asemenea, vedeta a mai precizat că era mult mai naivă în trecut și lua totul personal. A mai ținut să menționeze faptul că oamenii care își văd de treabă sunt mult mai des atacați, decât cei care vorbesc mai mult.

„Paradoxal nu aș spune, mie natura feminină mi se pare mult mai periculoasă și mai ascunsă. În general, oamenii care își merită locul și care își văd de treabă sunt atacați, nu cei care vorbesc mult și nu fac nimic. Dar, iarăși, ține de ce atitudine vrei să ai când te lovești de astfel de oameni frustrați. Eram mult mai naivă acum 13 ani, când am intrat oficial în această, să-i spunem, industrie și priveam lucrurile mult prea personal. Mă bucur însă că nu am devenit cinică, dimpotrivă, cu fiecare an mă relaxez din ce în ce mai mult.”, a spus Ada Condeescu pentru viva.ro.

Actrița nu își face planuri pentru vacanță

Ada Condeescu a mărturisit că nu poate alege o variantă dintre munte și mare, pentru că ambele îi plac, însă a precizat faptul că îi place foarte mult atunci când le poate avea pe amândouă într-un loc.

„Marea îmi dă libertate, muntele îmi dă viziune. Am nevoie de amândouă în timpi diferiți, dar cel mai tare îmi place când sunt amândouă în același loc. Sunt în vacanță chiar acum. Acum, când scriu aceste rânduri, o pisică portocalie care înțelege doar limba elenă se alintă pe lângă mine, iar marea îmi mai spune câteva secrete indecente.”, a dezvăluit actrița.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Ada Condeescu a menționat faptul că nu își face planuri de vacanță, motivul fiind meseria și faptul că programul se poate schimba oricând.

„Nu îmi fac planuri de vacanță niciodată, cel mai adesea dau vina pe meserie, pentru că nu știi niciodată ce proiect apare, dar probabil mai degrabă așa sunt eu, nu aș putea niciodată să îmi iau un bilet de avion cu 5 luni înainte. Las inefabilul să pună stăpânire pe timpul meu liber. Sau poate cine știe? Mi-e frică de neîntâmplare.”, a mai spus Ada.