Adda a aflat adevărul despre boala de care suferă! Anunțul cu care și-a întristat fanii: „Din păcate, inflamația si neurotoxinele au ajuns la creier”

In articol:

De mai bine de un an și jumătate, Adda se confruntă cu probleme de sănătate, lucru pe care l-a povestit în nenumărate rânduri atunci când a avut ocazia, asta doar pentru a

nu trece și alte persoane prin ceea ce trece ea. Însă, cu toate acestea, cântăreața a mărturisit recent că abia acum a aflat adevărul despre boala de care suferă, menționând că recent i s-a pus un alt diagnostic.

Din acest motiv, vedeta a făcut o serie de declarații despre acest fapt, explicând, cu lux de amănunte, că în curând va începe un tratament puternic pentru a combate boala și pentru a se însănătoși.

Adda: „După un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greșit”

Cântăreața a făcut o postare pe pagina personală de Facebook, acolo unde a povestit că i s-a pus un diagnostic greșit, aceasta luptându-se mai bine de un an și jumătate cu o boală pe care, de fapt, nu o avea. De asemenea, artistei i s-a prescris și un tratament greșit pe care l-a administrat corespunzător, după recomandarea medicilor specialiști, însă care nu era folositor pentru afecțiunea sa.

Citeste si: Adda, dezvăluiri despre afecțiunea care o lasă fără aer! Cum se manifestă și cât de gravă este? “Poți să te sufoci în somn”

În cele din urmă, Adda a aflat că se confruntă, de fapt, cu Borelioza si Bartonella, două boli transmise de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge.

Astfel, artisa a mai explicat că au început să-i paralizeze mai multe părți ale corpului, aflând abia după mai multe investigații că se confruntă, de fapt, cu respectivele afecțiuni.

Citeste si: Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista..- bzi.ro

Din nefericire, vedeta a mai specificat că inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, din cauză că nu s-a acționat atunci când a trebuit.

„Dragii mei, dupa un an jumatate de chin in care mi s-a pus diagnostic gresit si mi s-a dat tratament si mai gresit, am aflat intr-un final adevarul. A fost nevoie sa imi paralizeze anumite parti ale corpului ca sa fiu diagnosticata cu Borelioza si Bartonella- transmise de capuse si tantari, plosnite sau daca te musca animale care au asta in sange. Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp.”, a povestit artista în mediul online.

Adda [Sursa foto: Instagram]

Artista se va retrage o perioadă din spațiul public

Mai mult decât atât, Adda a mai spus că se va retrage o perioadă din spațiul public și va evita o vreme emisiunile și aparițiile TV, asta pentru că urmează o perioadă de tratament puternic, dorind să se refacă și să se însănătoșească.

Citeste si: Adda este în doliu. Țeastă, rapperul alături de care a făcut istorie, s-a stins din viață: "Drum lin către stele"

Cu toate acestea, soția lui Cătălin Rizea a explicat că va încerca să-și ducă la bun sfârșit o parte din proiecte, dar să-și onoreze și promisiunile, mai ales că prima parte a tratamentului este extrem de grea.

„Urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. Momentan sunt in pregatirea corpului pentru tratament. Si trag sa-mi duc la final o parte din proiecte si sa-mi onorez promisiunile. La inceperea tratamentului, ma voi retrage o perioada din spatiul public- emisiuni si aparitii, pentru ca prima tura e cea mai grea. Voi ramane aici, pe online si va voi tine la curent cand pot si cat pot. Va voi lasa si albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Planuiam o lansare aniversara cu concert. Mai ales ca voi implini 30 de ani. La jumatatea lui Martie va veni si noul single.”, a mai spus Adda în postarea pe care a făcut-o în mediul online.

Vedeta se simte și mai puternică, după ce a aflat cu ce boala se confruntă

Așadar, Adda a mai povestit că acum este mai determinată ca niciodată să lupte cu boala, mai ales că este sigură pe diagnosticul său, în prezent. Vedeta a explicat că nu s-a mai simțit mai puternică și mai stăpână pe situație ca acum, însă prin postarea sa, Adda a dorit să tragă un semnal de alarmă, astfel ca alte persoane să nu ajungă în situația sa.

„I-am pus numele “Gogutz” la rahatu’ ce e acum in mine. Si promit sa-i dau in cap. Sa-l nenorocesc pana ii sar fulgii. In timp ce o parte din doctorii “specialisti” ai Romaniei vor pune mana pe carte!Nu voi face scandal din asta. Faptul e consumat. Eu sper doar sa nu mai trimita pacientii pe piste gresite si sa se trezeasca la realitate! Poate exemplul meu va ajuta la INFORMARE, PREVENTIE SI TRATARE LA TIMP! Pentru ca, DA, aceste doua “minunatii” te pot ucide sau te pot nenorocii pe viata!!! Daca nu sunt depistate la timp. I se poate intampla oricui. In fine, dupa ce o sa-l omor pe Gogutz, o sa mananc cea mai mare felie de tort si o sa beau un sfert de deget de vodka, avand in vedere ca n-am baut de atata timp, o sa ma imbat ca aia care cad in santz si au fatza plina de noroi. Ma pregatesc de razboi! Sunt o f*****g Xena! Nu m-am simtit niciodata mai puternica si mai stapana pe situatie. Acum stiu cu cine ma bat!”, a scris, în finalul postării, artista.