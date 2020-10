Adda

În urmă cu o seară, cântăreața Adda a ajuns de urgență la spital. Artista a avut nevoie de perfuzii, iar motivul pricipal pentru care starea ei de sănătate s-a înrăutățit a fost o alergie.

Adda, de ugență la spital din cauza unei alergii

Adda și-a îngrijorat fanii, după ce în urmă cu o seară a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, de pe patul de spital. În timp ce aștepta să i se termine perfuzia administrată de către medici, cântăreața a decis să împărtășească acest eveniment mai puțin plăcut cu internauții. Cu toate că vedeta a scris că a ajuns la spital din cauza unei alergii, nu a dat mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

”Alergia bat-o vina! Problema e ca nu stiu de la ce…”, a mărturisit Adda pe Instagram.

Internauții au venit și au reacționat imediat la postarea cântăreței și i-au spus că alergiile pot fi destul de periculoase, dar au ținut să îi ureze și multă sănătate.

”Alergiile sunt destul de periculoase, mai ales daca sunt descoperite după ce s-au folosit un anumit produs”, ”Sănătate multă, draga mea!”, ”Trebuie să ai grijă. Nu e de joacă!”, au fost câteva dintre mesajele fanilor.

Adda, de pe patul de spital

Adda, fără pic de machiaj pe față

Cântăreața a postat în urmă cu ceva timp o fotografie cu ea fără să aibă machiaj pe față. Cu toate acestea, se pare că Adda nu a avut curajul să pună vreodată o imagine cu fața ei fără produse de make-up, pentru că s-a luptat de-a lungul timpului cu acneea.

Adda fără machiaj pe față

”Nu am postat niciodată o poză cu mine în care să fiu nemachiată. Nu am avut niciodată curaj să îmi arăt fața goală, fără nimic (doar în Asia) unde eram oricum desfigurată) Am probleme cu tenul de 10 ani. Uneori le țin sub control, alteori nu. Am încercat toate tratamentele posibile și acum sunt sub un alt tratament-al 10000-lea care speeeer- Cuuu Rabdareee- să aibă rezultat.

Dacă nu, mă împac cu mine – asta sunt! Îmi doresc mult să-mi văd fața imaculată dar poate că trebuie să încep să o iubesc și așa și să nu-mi mai fie frică că oricum le-am auzit pe toate. Că sunt așa și așa și pe dincolo. Că nu sunt suficient de, că ar fi bine să. Să ce?! Trăim în era asta a imaginii uneori fără conținut”, a mărturisit vedeta pe Instagram.