Adda, criticată dur pentru noua dieta cu care a slăbit 10 kg. Vedeta suferă de o boală a pielii: ”Chiar mă amuz“

Adda a primit numeroase critici în ultima perioadă, din cauza numărului mare de kilograme pe care le-a dat jos. Adda a primit diagnosticul unei boli de piele, numită dermografism și ține un regim special.

Cântăreața a aflat că suferă de dermografism și și-a schimbat radical stilul de viață.

Adda a reușit să slăbească multe kilograme, datorită unui regim adecvat pentru boala de care suferă. Totuși, o data cu noul aspect fizic al cântăreței, Adda a primit multe critici din partea urmăritorilor ei.

Adda a spus că ține un regim recomandat de un medic nutriționist, dar unii dintre fanii ei nu văd cu ochi buni noua dietă a artistei.

“ Oamenii critică orice. Deja m-am învățat și uneori chiar mă amuz la anumite comentarii. Pe unele nu le mai bag în seamă. Cei care sar calul, primesc block direct. Nu le mai dau nicio importanță.(...) Meniul meu trebuie să conțină mâncare proaspătă, fără histamină.Mă asigur să îndeplinească toți nutrienții, vitaminele, proteinele, grăsimile de care are nevoie corpul nostru în fiecare zi. Este mâncare potrivită pentru mine și care mă ajută să mă simt bine .” a mărturisit Adda pentru o emisiune tv.

În plus, vedeta a spus că vrea să continue cu această dietă toată viața, chiar dacă nu va mai fi necesar din punct de vedere medical.

“ Cel mai probabil o să-l țin toată viața.(...) Dacă mâine mi-ar spune doctorul că aș putea să mănânc cum mâncam înainte, nu cred că aș mai face-o pentru că am descoperit beneficile unei vieți echilibrate și sănătoase și ăsta este drumul pe care vreau să merg indiferent dacă se vor rezolva sau nu problemele.(...) Și azi am făcut perfuzii. Sunt niște perfuzii cu vitamina C, cu aminoacizi, pe care orice om sănătos ar trebui să le facă din când în când. Încă mai iau medicamente .” a mai declarat cântăreața.

Câte kilograme a slăbit Adda

Adda a ajuns să cântărească cu 10 kilograme mai puțin, în doar 8 luni.

Totuși, cântăreața a declarat că nu acesta a fost scopul ei, ci adoptarea unui stil de viață mai sănătos.

“ În total am slăbit 10 kilograme, în 8 luni. Este o slăbire lentă și sănătoasă, Nu m-am înfometat. Scopul meu nu a fost să slăbesc, scopul meu a fost să fiu sănătosă și să mă vindec și cu ajutorul nutriției .” a mai spus Adda.