Adda îl acuză pe CRBL că a umilit-o în trecut! Cântăreața a răbufnit: „Mi-a spus că nu voi urca pe scenă cu el”

Adda și CRBL sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră, care încântă sute de mii de oameni cu muzica pe care o lansează.

Chiar dacă sunt colegi de breaslă, cei doi nu au fost mereu pe aceeași lungime de undă.

Adda spune că, în urmă cu câțiva ani, CRBL a umilit-o de mai multe ori, înainte de a urca pe scenă.

Adda, acuzații grave la adresa lui CRBL: „Îmi venea să-l bat”

Adda a lansat de curând prima sa carte, în care a vorbit deschis despre o mulțime de subiecte și întâmplări prin care a trecut până la această vârstă.

Printre unul dintre cele mai urâte momente prin care a trecut vedeta se numără unul în care a fost implicat și CRBL. Mai exact, Adda spune că artistul a umilit-o în mai multe rânduri.

Această veste vine ca un șoc pentru fanii celor doi, mai ales pentru că aceștia au colaborat de mai multe ori și au lansat piese care au fost foarte apreciate.

Adda spune că după o lungă perioadă, după ce a realizat că a greșit, CRBL i-a cerut iertare cântăreței.

„M-a sunat CRBL și mi-a spus că nu este posibil să am eu două momente (n.r. într-o emisiune). Să mă întorc acasă, căci altfel va face scandal. Așa că m-am întors plângând, dar asta nu avea să fie tot. La un post de radio, când mă pregăteam să intru pe scenă din nou, am dat nas în nas cu CRBL. Mi-a spus că nu voi urca pe scenă cu el, pentru că nu am fost la toate repetițiile. Mi-a spus că mi-a lăsat vocea pe piesă și în momentul în care va intra refrenul o să apară o poză cu mine, deci nu mai era nevoie să urc. Am simțit că îmi pică cerul în cap, îmi venea să-l bat, să urc pe scenă și să-l arunc în mulțime.(...) Nu a spus nimic trei ani, apoi m-am trezit cu un mesaj de la el în care și-a cerut scuze pentru tot.”, a povestit Adda.