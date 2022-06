”Am trecut de prima fază a tratamentului”. Adda, pe urmele vindecării, după ce a fost diagnostiată cu Lyme. Artista urmează să facă 18 luni de injectabil

In articol:

În urmă cu câteva luni bune, Adda a primit un diagnostic crunt de la medici. După un an și jumătate în care a pășit pragul mai multor cabinete medicale, unde i s-au pus diagnostice greșite, artista a aflat, în cele din urmă, că suferă de boala Lyme.

Deși impactul a fost unul major și greu de înțeles și acceptat pentru ea, Adda a reușit să treacă peste această etapă și să spere că va veni ziua în care va fi declarată vindecată.

Adda, convinsă că se va vindeca de Lyme

După mai multe investigații, sub îndrumarea unui medic, Adda a început tratamentul potrivit, unul lung și deloc ușor, dar prin care i s-a garantat că se va face bine. Pe tot parcursul tratamentului, vedeta și-a ținut mereu urmăritorii la curent cu ce se întâmplă în viața sa, la fel cum a acționat și acum. Trecută de prima fază a tratamentului, care a decurs cum nu se poate mai bine, Adda a venit cu vești bune.

Soția lui Cătălin Rizea se declară bucuroasă și optimistă în ceea ce privește însănătoșirea sa. Ea spune că simptomele severe pe care le-a avut s-au diminuat în proporție de 70%, însă mai urmează o altă etapă a tratamentului până ce va putea să se bucure de o viață normală.

Mai exact, va urma să i se administreze nu mai puțin de 18 injecții, astfel încât bacteria să fie eliminată și din cellule, nu doar din sânge, cum deja s-a întâmplat.

Deși este nevoită să treacă prin toate astea, Adda spune că acum se place mai mult decât o făcea înainte de depistarea bolii, dar și că și-a dat seama cine îi sunt prietenii adevărați.

Pe lângă părinți, soț și copil, trei nume celebre din showbiz i-au fost artistei alături în mod necondiționat. Pentru susținere, implicare și ajutor, Adda le-a mulțumit acum în mod public și spune că fără toți cei care i-au dat un impuls că totul va fi bine, nu ar fi reușit să învingă psihic diagnosticul de boală Lyme.

”Trăiesc o perioadă cel puțin interesantă. M-a schimbat radical, din toate punctele de vedere. Nu mai știu cine e fata de dinainte de Octombrie 2020. Dar cred că, totuși, cea de acum îmi place mai mult. Am trecut de prima fază a tratamentului și azi am primit o veste bună. FUNCȚIONEAZĂ! Simptomele s-au redus 70%. Borelia și Bartonella nu mai sunt detectabile în sange. Sunt încăîn celule dar urmează 18 luni de injecții și vor dispărea și de acolo. Vreau să fac niște mulțumiri. Mulțumesc Diana Munteanu pentru toate telefoanele și agitația din zilele în care aveam mare nevoie. Mulțumesc Elena Gheorghe pentru că mi-ai amintit câtă putere e în interiorul meu în zilele în care nu puteam să accept diagnosticul. Mulâumesc Codin Maticiuc pentru implicare la secundă. Mulțumesc familiei pentru grijă, iubire, răsfăț. Mulțumesc prietenilor care au rămas dezinteresat pentru omul Ada, atunci când Adda a căzut în hau și nu se mai ridica. Mulțumesc, Doamne Doamne ca m-ai căutat și m-ai găsit, când eu am uitat să vorbesc cu Tine. Mulțumesc, dragă muzică pentru că îmi hrănești sufletul! Alexuțu meu și Cătălin… voi sunteti PUTEREA MEA! Fără voi… nu ar mai fi nimic! Urmează 18 luni de injecții, 80 la număr”, a scris Adda în mediul online, acolo unde a oferit mai multe detalii despre boala de care suferă, dar și unde cei care fac parte din comunitatea ei i-au sărit în ajutor cu vorbe de suflet și încurajări.