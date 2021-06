Adda, povestea din spatele camerelor. Artista se confruntă cu probleme de sănătate: ”Am patru diagnostice puse”

In articol:

Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din întreaga țară. Se pare că nu totul a fost roz în viața cântăreței, aceasta având și momente grele, mai ales în ultimul an. Adda a povestit, în podcastul lui Radu Tibulca, faptul că sufera de probleme de sanatate de luni bune și că nici până în momentul de față nu știe exact ce are.

Cunoscuta artistă urmează un tratament, dar și o dietă strictă, însă nu a reușit să scape de boala care o macină. Din cauza stresului, Adda a ajuns să aibă mari probleme de sănătate, artista spunând că uneori are impresia în somn că se sufocă.

” Pretul pe care eu il platesc acum este ca m-am imbolnavit. Stiu ce am in mare parte, dar nu am un tratament concret, nu stiu in ce directie sa ma indrept, dorm cu frica ca ma sufoc in somn, pentru ca mi se umfla gatul. Daca sunt stresata, imi apar pete pe corp. N-am voie sa mananc foarte multe lucruri. Stau si ma gandesc acum, si cu pandemia, dar si cu tot ce mi se intampla..merita sa ma distrug la 30 de ani? Hai sa fac muzica, ca-mi place sa fac muzica, dar hai sa nu uit de ce m-am apucat de muzica”, a spus Adda.

Adda[Sursa foto: Captură YouTube]

Adda, despre boala care o macină: ”Am patru diagnostice puse”

Vedeta a dezvăluit că totul a început în urmă cu șapte luni, când în timp ce întindea rufele, au început mâncărimile pe piele. După o jumătate de oră, aceasta deja avea nevoie de îngrijirile medicilor.

” A inceput sa ma manance pielea, ma scarpinam si dupa jumatate de ora eram plina, mi se umflase gatul..ma gandeam ca am facut alergie la ceva. Am ajuns la urgente, dupa care a doua zi a fost si mai rau. Desi am tinut regim foarte strict, am mancat legume fierte, care nu au cum sa-ti provoace o alergie. S-a intamplat si mai grav de atat, am avut spatele plin. Am ajuns la un alergolog care mi-a zis ca e din cauza unui medicament, pe care-l luasem cu 6 zile inainte pentru o probleme digestiva. Mi-a zis c-o sa-mi treaca intr-o saptamana. Dupa care am avut complicatii la rinichi, rau de tot, faceam perfuzii, injectii, pastile..A trecut o luna, doua, trei și eu nu-mi reveneam. Am inceput sa tin si o reteta stricta. Nu am rezolvat inca problema. Pana acum am patru diagnostice puse”, a povestit Adda.