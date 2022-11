Adda s-a plâns fiului său din cauza treburilor casnice, iar micuțul i-a dat imediat replică. Ce i-a putut spune Alex mamei sale: „Copilul meu pe care eu l-am făcut”

In articol:

Adda se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani care îi stau alături la orice pas. Cântăreața păstrează frecvent legătura cu fanii săi și îi ține la curent pe aceștia cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu admiratorii atât momentele bune, cât și cele

mai puțin plăcute.

Ei bine, așa s-a întâmplat și recent, căci Adda a ținut să împărtășească cu urmăritorii săi un moment de care a avut parte alături de fiul ei, Alexandru.

Citește și: Adda, cu ochii în lacrimi, la TV. Mama ei a intervenit în direct: "Ea era un altfel de copil, mult mai sensibil"

Așadar, după o zi în care s-a ocupat de treburile casnice, artista a răbufnit atunci când a găsit dezordine în baie, așa că în acel moment a simțit să se plângă de lucrurile pe care trebuie să le facă mereu în casă, iar Alex, fiul său, i-a dat o replică ce a lăsat-o fără cuvinte pe cântăreață, asta pentru că micuțul a început să fredoneze versurile melodiei mamei sale, intitulată ”Îți arăt că pot”.

Citeste si: Cine este Andreea Cipcă, iubita lui Florin Piersic Jr. ”Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă"- kfetele.ro

Citeste si: Care a fost motivul divorţului dintre Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu? Iată ce a spus designerul despre soţia lui- bzi.ro

”Neapărat să vă povestesc cum mi-a dat copilul meu o replică, de m-a închis, mi-a dat decisivă. Acum câteva zile, evident că în casă era haos, lego, mașini, animale, haine, șosete și mama, cred că și mama era pe acolo. Eu adunam totul bombănind, evident eu bombăn, dar tot strâng după băieții mei. Am terminat treaba prin casă, am intrat până la baie și am găsit acolo a doua tură de haine aruncate. Flăcări, efectiv. Eu am zis ceva de genul: ”M-am săturat, nu mai vreau să fiu slugă. Nu mai pot efectiv, nu mai pot”. La care Alexuțu, copilul meu pe care eu l-am făcut, mi-a pus mâna pe umăr și a zis: ”Ba da, mami, hai că poți. Îți arăt că poți, îți arăt că pot...”, și eu, n-am mai putut să zic nimic”, a spus Adda, pe rețelele de socializare.

Adda a povestit cum a aflat că este bântuită de spirite

Problemele se țin lanț de Adda! În urma unor experiențe care existau de mai mult timp, artista a ajuns pe mâna unui parapsiholog. Concret, vedeta spune că auzea des diferite sunete, iar într-o noapte, o experiență și mai înspăimântătoare a speriat-o foarte tare.

" Într-o noapte am auzit zgomote în casă, zgomote pe care le auzeam de mult timp, de ani întregi, dar care se intensificau în momentul în care mă opream din investigații. Alexutu dormea în dreapta mea, am început să mă rog și să îmi fac cruce, apoi a trosnit puternic geamul", a povestit Adda.

”Nu te mai recunosc” Adda și-a lăsat soțul fără cuvinte. Cătălin Rizea, reacție neașteptată în online

Așadar, după experiența din noaptea respectivă, vedeta a decis să ceară ajutor specializat:" Adda, tu trebuie să accepți că ești specială și că simți energii și entități... Am aflat că sunt bântuită de spirite", a mai povestit artista.