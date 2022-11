Adda, cu ochii în lacrimi, la TV. Mama ei a intervenit în direct: "Ea era un altfel de copil, mult mai sensibil"

In articol:

Adda a avut parte de o surpriză de proporții în timpul emisiunii lui Cătălin Măruță, unde a fost invitată să vorbească despre cartea pe care a lansat-o recent.

La un moment dat, mama artistei a intervenit în direct, iar aceasta s-a emoționat puternic.

Mama Addei: "Ea era un altfel de copil, mult mai sensibil, mult mai empatic"

Adda a reușit să-și vadă visul cu ochii. De curând și-a lansat prima ei carte și i-a lăsat pe cei de acasă să-i cunoască povestea de viață, cu toate urcușurile și coborâșurile. Primii care au citit volumul au fost, însă, cei apropiați. Mama artistei a trăit emoții de nedescris încă de la primele rânduri: "M-a bucurat faptul că a reușit să scoată la lumină toate gândurile ei, gânduri care au urmărit-o ani întregi. Și că a reușit să se elibereze. Oricum, eu am învățat de la Adda multe, încă de când era mică. Ea era un altfel de copil, mult mai sensibil, mult mai empatic, ea simțea și recunoștea unii oameni ce eu nu i-am perceput. Dar ea a reușit să-i simtă. Și am învățat asta de la ea. Să știți că și părinții învață de la copii dacă vor, dacă sunt deschiși.", a declarat mama Addei, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

"Noi amândouă am învățat foarte multe lucruri în ultimii doi ani. Și chiar dacă eram apropiate -am fost toată viața foarte apropiate- acum zici că ne-am lipit cu totul și nu ne mai poate dezlipi nimic.", a spus Adda, cu ochii în lacrimi.

Adda, despre diagnosticul care i-a schimbat viața: "E ok, am acceptat lucrul asta"

Printre poveștile despre carieră și despre viața personală, Adda a așternut pe hârtie și tot ceea ce a trăit în ultima perioadă, de când a fost diagnosticată cu boala Lyme. Artista recunoaște că cel mai greu i-a fost să accepte diagnosticul, care nu este deloc unul ușor. Cu timpul a reușit, însă, să se obișnuiască cu situația, iar acum se simte mai bine: "Cred că cel mai greu a fost să accept diagnosticul. În rest pot să zic că nu a reușit să mă doboare nimic. Chiar dacă a fost greu, chiar dacă am trecut prin foarte multe lucruri.(...) Sunt mai bine, de vreo 2 săptămâni am tonus, am energie, ceea ce îmi lipsea. Mai am 60 de injecții.

Am făcut 20, credeam că nu o să fac niciuna. Sunt mândră de mine. Primele n-au fost atât de dureroase, pentru că aveau un anestezic, acum am trecut pe faza fără anestezic. Simți efectiv că îți paralizează coloana, începe să te doară piciorul, două zile e nasol, dar rezist. Te înveți la un moment dat. Mai am un an și ceva. E ok, am acceptat lucrul ăsta.", a mărturisit Adda, pentru sursa menționată.

