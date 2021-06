Adda și Cătălin Rizea s-au accidentat reciproc în trafic. Artista face haz de necaz: ”Am făcut amiabilă”

Adda si Catalin [Sursa foto: Instagram] 19:09, iun 24, 2021 Autor: Cristina Ionela

Cătălin Rizea și Adda sunt unul dintre cele mai îndrăgite și haioase cupluri din showbiz-ul românesc! Cei doi obișnuiesc să facă haz de necaz de fiecare dată când se împiedică de vreun obstacol. La fel au făcut și de curând, când s-au accidentat unul pe celălalt în trafic. Chiar Adda a povestit, astăzi, întâmplarea neobișnuită, dar amuzantă.

Adda și Cătălin Rizea

Cântăreața a postat pe rețelele sociale un mesaj, în care a povestit cum s-a întâmplat să lovească mașina soțului ei. ”Ia uitati-l pe Domnul Caz Social Catalin Cel Iubit De Mame Si Matusi Rizea cum exagereaza…🤦‍♀️ Bine, adevarul e ca acum 2 zile i-am lovit masina…de fapt ne-am lovit masinile. Ca am intrat in el. Dar am facut amiabila! 😇😂”, a scris artsta, în mediul online.

Ce spune Cătălin Rizea despre accident

Soțul cântăreței a povestit cum s-a întâmplat incidentul mai puțin plăcut.

Adda a ținut să intervină imediat și să spună că: „ Nu e adevărat, eram cu piciorul pe frână, doar că mi-a scăpat caserola cu mâncare și m-am aplecat după ea. Eu nici nu am simțit că te-am lovit. Nu știi că te-am sunat și ti-am zis „bă, ce era să ne lovim” și tu mi-ai zis că chiar ne-am lovit. Eu am simțit o zdruncinătură”.

Adda si Catalin