Adda, șocată de gestul fiului. Artista, hotărâtă să ia măsuri drastice: „Trebuie neapărat”. Ce a făcut Alex fără știrea sa

Adda este artistă, mamă și soție cu normă întreagă și spune că este mai împlinită ca niciodată. Deși se luptă cu o boală grea, vedeta dă dovadă de un caracter de fier și își trăiește viața la cote maxime, având speranța că într-o bună zi se va vindeca.

Pe plan profesional, vedetei îi merge cum nu se poate mai bine, lansând hit după hit, iar acasă are doi băieți, soțul și fiul, care îi umplu inima de fericire.

Adda și fiul ei

Adda: ”Trebuie să-mi schimb neapărat parola de la telefon”

Doar că acum, din partea lui Alexuțu, așa cum îl alintă ei pe copil, cântăreața a avut parte de o surpriză, care a șocat-o și a făcut-o să ia o decizie radicală.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu fanii ei, soția lui Cătălin Rizea le-a povestit celor care fac parte din comunitatea sa online ce a făcut fiul ei, fără știrea sa, dar și cum, într-un final, a aflat că Alex a ajuns viral pe internet.

Astfel, după ce din întâmplare a dat peste copilul ei prin postările din mediul online, Adda a făcut mici cercetări și a aflat cum de s-a ajuns la situația dată.

Artista spune că recent fiul ei i-a luat telefonul, fără ca ea să știe, s-a filmat fredonând ceva, apoi a urcat imaginile cu el, zâmbitor și relaxant, pe contul de TikTok al mamei sale.

Pentru că nu este o mare fană a aplicației, Adda nu a știut până în ziua de astăzi de fapta fiului, când, pe Instagram, pe o pagină care o venerează, s-au urcat imaginile cu Alexuțu. Uimită, amuzată și neînțelegând cum și când a făcut fiul ei una ca asta, Adda a luat decizia să își schimbe neapărat parola de la telefon, astfel încât minorul să nu mai aibă acces la el. Mai ales că, situația actuală vine după ce, nu de mult, copilul a lăsat-o fără cea mai dragă aplicației a sa.

”Trebuie să-mi schimb neapărat parola de la telefon. Alex mi-a luat telefonul acum ceva timp și cred că și-a făcut un story pe TikTok, pentru că l-am văzut acum repostat pe o pagină de fani. Ok... Aveam și eu un joc, am ajuns la nivelul 700 și ceva și într-o zi mi-a cerut telefonul ca să-l sune pe tati. Și a venit la mine foarte fericit și mi-a zis: „Mami, ți-am șters aplicația și nu mai ai joc”. Dar acum văd că s-a postat și pe TikTok, când? Ca să înțelegeți, eu am fost ultima care și-a făcut Facebook, ultima care și-a făcut Instagram și ultima care și-a făcut TikTok, eu încă nu știu cum se folosește TikTok-ul ăla bine, nu mi-am făcut story în viața mea pe TikTok, dar el și-a făcut, la cinci ani...”, a spus Adda pe pagina personală de Instagram.