Adda vorbește deschis despre boala de care suferă de 4 luni: „Este greu de tratat. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune”

Adda trece prin clipe groaznice! Artista a fost diagnosticată cu o boală dermatologică care afectează circa 5% din populația globului. Nu este pentru prima oară când aceasta se afișează în fața internauților cu rănile provocate de această afecțiune, însă este pentru prima oară când vorbește depre faptul că își acceptă boala și le încurajează și pe celelalte care suferă de

această afecțiune să aibă curaj să meargă mai departe.

Adda[Sursa foto: Instagram]

Adda suferă de dermografism: „C orpul nostru arată ca o operă de artă! ”

De peste patrul luni, pe trupul artistei au început să apară niște desene pe corp, care, însă nu sunt dureroase și nici nu-i pun viața în pericol, însă care pot fi deranjate doar din punct de vedere estetic, pentru că ele arată mai mult ca niște zgârieturi care s-au inflamat.

După ce le-a vorbit pentru prima oară fanilor despre boala de piele de care suferă, Adda a primit o avalanșă de mesaje din partea altor femei care au dermografism și care se simt rușinate de această afecține. Acsete mesaje au determinat-o pe Adda să-i mustre pe cei care le batjocoresc pe aceste femei și să se deschidă și mai mult în fața oamenilor, „îmbrățișându-și” afecțiunea

și încurajându-le pe toate care-i împărășesc diagnostcul „

Ultima postare a Addei de pe Instagram.[Sursa foto: Instagram]

Astfel, pe contul de Instagram, cântăreața a postat o poză cu spatele plin de răni, alături de următorul mesaj:

„4 luni și ceva cu Dermografism. 4, din următoarele câteva, din următorii ani sau țoață viață. Este o boala imprevizibila. Cu zile bune și zile mai puțin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris îl au de ani întregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rușinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, după haine. Nu iți afectează viață fizic. O afectează psihic pentru că lumea vorbește, batjocorește și mai e categoria “care știe leacul suprem”.

Și eu m-am ascuns, dar nu mai am de gând. Nu e ceva ce trece cu o pastilă minune! Trebuie să ai mereu grija să porți haine moi și largi, să nu te lovești, să nu te zgârii. Pentru că, dacă te atingi un pic, efectiv iți apar desene pe piele. Uneori apar și când nu faci nimic. Eu, de exemplu, așa m-am trezit azi. Dragii mei, cei din aceiași barca cu mine, hai să ne iubim fiecare detaliu de pe piele, să fim asumați și să nu ne mai ascundem. Să vedem partea bună- corpul nostru arată ca o operă de artă!, a scris Adda pe Instagram.

Adda[Sursa foto: Instagram]

Cum au reacționat internauții

Pe Instagram, Adda are o comunitate mare, de peste 738 de mii de urmăritori, pe care-i ține la curent cu tot ceea ce face atât pe plan muzical, cât și pe plan personal.

Ultima poză, în care aceasta se destăinuie fanilor, a strâns, în doar 5 ore de la postare, peste 28 de mii de aprecieri și 460 de reacții din partea internauților. În timp ce unii i-au apreciat curajul de a vorbi public despre afecțiunea de care suferă, alții o sfătuiau în legătură cu ce să facă mai departe și o încurajau.

„Adda, încearcă să îți faci analiza DAO. Și eu sunt în aceeași barcă cu tine, însă am aflat că sunt alergică la histamină și de aceea îmi apar asemenea "opere de artă" pe piele. Sănătate!/ Off, fii tare! Si eu am probleme cu auz. Si sunt mulțumită ca am apărat ca pot să aud si eu!/ sa am si eu ,si medici nu si dau seama ce am ...am umblat in spitale si spitale ...la fel mi se face si mie ..doar ca am si niste reacții ,ma mananca ,ustura/ Esti cea mai tare”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani la ultima postare a cântăreței.