Adela Popescu a vorbit despre al patrulea copil. Anunțul cu care și-a uimit fanii: "Putem controla totul"

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au întemeiat o familie frumoasă și au împreună trei copii. Cu toate acestea, frumoasa actriță și soțul ei sunt întrebați destul de des dacă se gândesc să le ofere o surioară celor mici, în viitorul apropiat.

Recent, în cadrul unui interviu pentru impact.ro , prezentatoarea TV a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a patra oară.

Citeste si: „A făcut o cădere de calciu și a leșinat” Adela Popescu a stârnit hohote de râs în direct! Dezvăluiri intime despre primul sărut

Adela Popescu, despre o nouă sarcină: "Nu se pune problema"

Adela Popescu și Radu Vâlcan i-au luat prin surprindere pe cei de acasă atunci când au anunțat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Acum ,însă, la aproape un an de când a adus pe lume al treilea băiețel, prezentatoarea este întrebată tot mai des dacă are de gând să-și mărească în continuare familia. Actrița a pus capăt speculațiilor legate de o posibilă sarcină, căci a mărturisit că nu își mai dorește un al patrulea copil: "Nu se pune problema unui al patrulea copil. Am ajuns la formula perfectă. Suntem în epoca în care putem controla cam totul, așa că nu se pune problema vreunei schimbări în această privință. Noi nici nu am vorbit despre așa ceva!", a declarat Adela Popescu, pentru sursa amintită.

Citeste si: Alexandru Ciucu nu vrea să renunțe! Designerul a făcut recurs pentru custodia fetițelor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Adela Popescu și fiul ei cel mic, Adrian [Sursa foto: Instagram]

Radu Vâlcan, un ajutor de nădejde pentru Adela Popescu

Adela Popescu a mărturisit în nenumărate rânduri că viața ei s-a schimbat radical, de când a devenit mamă. A avut și momente în care responsabilitățile au acaparat-o, însă soțul ei i-a fost alături în permanență.

Citeste si: „Ar trebui să mergi la un control” Adela Popescu l-a pus la punct pe Shurubel, în direct! Ce i-a putut spune prezentatoarea

Prezentatoarea TV recunoaște că Radu Vâlcan o ajută enorm atunci când vine vorba de treburile casnice, dar mai ales în privința gătitului: "Dintre noi doi, soțul meu e cel ce stă mai mult în bucătărie. E foarte priceput la gătit, e un maestru. Toată bunăstarea cuiva vine și din ceea ce mănâncă. În cazul nostru, mâncarea ne este asigurată de el, așa că poate fi mândru!", a mai spus Adela Popescu.