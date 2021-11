Adela Popescu, absentă din emisiunea pe care o prezintă! Care a fost motivul? „Sperăm să te însănătoşeşti cât mai repede!”

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv din Romnia. Telespectatorii emisiunii pe care o prezintă au avut un șoc atunci când au oservat că vedeta nu și-a făcut apariția în ediția de luni, 29 noiembrie 2021.

Noua săptămână a început fără prezența Adelei Popescu în emisiunea televizată, care a rămas acasă din cauza unor probleme de sănătate. Colegii ei de platou, Bogdan Ciudoiu și Shurubel au transmis că o așteaptă pe vedetă înapoi pe platoul de filmare, fiindcă se simt incompleți fără ajutorul ei.

Bogdan Ciudoiu: „Draga noastră, te aşteptăm înapoi în emisiune! Sperăm să te însănătoşeşti cât mai repede!”

Shurubel: „Ştiţi cum e o bicicletă cu roţi ajutătoare? Acum sunt doar roţile fără Adela!”.

Până în acest moment, Adela Popescu nu a făcut declarații cu privire la starea ei de sănătate și motivul pentru care nu a putut ajunge în

cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Cum se înțeleg Adela Popescu și Cove, după ce prezentatorul TV a plecat la o altă televiziune

Relația profesională dintre Adela Popescu și Cove a a ajuns la final în urmă cu mai bine de trei luni de zile, când celebrul prezentator tv a decis să plece la un alt post de televiziune.

Cove a mărturisit că asta nu înseamn că relația lui de prietenie cu Adela Popescu va ajunge la final, cum niciuna dintre prieteniile lui cu foștii colegi de platou nu s-a încheiat de-a lungul anilor.

"Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare. Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege şi, în măsura în care timpul ne permite, îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de…vorbă." , a declarat Cove, pentru OK! Magazine.