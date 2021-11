Cum se înțeleg Adela Popescu și Cove, după ce prezentatorul TV a decis să bată palma cu un alt post de televiziune?

In articol:

Adela Popescu și Cove și-au obișnuit fanii să prezinte împreună, de-a lungul timpului. Cu toate acestea, colaborarea profesională dintre cei doi a luat sfârșit în urmă cu 3 luni, atunci când bărbatul a decis să bată palma cu un alt post de televiziune.

În ce relații a rămas Cove cu fosta lui colegă de platou?

Cove a mărturisit că plecarea la un alt post de televiziune nu a însemnat pentru el ruperea relațiilor de amiciție pe care le avea cu foștii colegi. Dimpotrivă, prezentatorul a recunoscut că a încercat întotdeauna să păstreze legătura cu oamenii alături de care a lucrat.

Cove [Sursa foto: Instagram]

Cât despre Adela Popescu, moderatorul a ținut să sublinieze că actrița este "o parteneră excelentă" de platou și va rămâne, cu siguranță, prieten cu ea și pe viitor: "Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare. Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege şi, în măsura în care timpul ne permite, îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de…vorbă.", a declarat Cove, pentru OK! Magazine.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: "Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el"

Dacă Cove a ținut să își laude fostă colegă de emisiune, nici Adela Popescu nu s-a lăsat mai prejos. Actrița a recunoscut că a avut încă de la început o chimie aparte cu moderatorul, lucru care a a făcut ca cei de acasă să îi privească cu drag, de fiecare dată.

Mai mult, vedeta a povestit că ea și Cove au plecat chiar și în vacanțe de câteva ori, împreună cu familiile, pentru că au reușit să lege o prietenie adevărată: "Chiar sunt foarte norocoasă. Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el și asta ne-a ajutat foarte tare. Nu suntem supărăcioși, nu suntem în competiție, fiecare dintre noi a gustat din plăcerea de a fi cunoscuți, așa că reușim să ne completăm foarte bine. În plus, noi am reușit să legăm și o prietenie în afara platoului, am fost în vacanță cu familile, ieșim toți patru și glumim foarte mult. Așadar, cum ne vedeți în emisiune, suntem mereu.", povestea Adela Popescu în urmă cu ceva vreme, pentru Viva.ro.