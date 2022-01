Adela Popescu, despărțire în lacrimi! I-a fost greu să ia decizia, dar nu a avut de ales: "Am plâns!"

In articol:

Adela Popescu este una dintre cele mai iubite vedete din țara noastră. Aceasta si-a făcut debutul în industria actoriei, prin telenovele la care a participat și prin care s-a făcut remarcată. Adela Popescu a chochetat și cu muzica și se poate considera o artistă de excepție, iar în momentul de față se bucură de lumina reflectorelor, în postura de moderator TV.

Nu doar în viața profesională lucrurile stau roz, ci și în viața personală. Vedeta TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Vâlcan, cu care și-a format o familie minunată. Din iubirea lor au rezultat trei copii, de care cei doi părinți sunt mândri.

Acum este vedetă și are o viață de poveste. Însă, puțin știu că Adela Popescu nu a avut un drum peresărat doar cu lucruri frumoase și că a trebuit să facă sacrificii dureroase pentru a ajunge unde și-a dorit, iar toate aceste lucruri s-au întâmplat de pe vremea când încă era copil.

Adela Popescu [Sursa foto: Facebook]

Adela Popescu, dezvăluiri emoționate: "La 13 ani m-am despărțit și eu de părinți"

Drumul Adelei Popescu nu a fost unul ușor. Vedeta TV a trebuit să facă foarte multe compromisuri pentru a-și atinge țelurile. De la o vârstă foarte fragedă, Adela Popescu a trebuit să se mute din casa părintească și să vină să locuiască cu mătușa ei la București, deoarece doar așa putea să fie mai aproape de visul ei.

Profund emoționată, Adela Popescu a rememorat acea experiență și a dezvăluit cât de durros a fost pentru ea să plece de lângă părinții și prietenii ei, pentru

a se muta în orașul unde avea să cunoască faima și succesul.

Pe vremea aceea, Adela Popescu avea doar 13 ani. Prezentatorea TV a dezvăluit toată întâmplarea în cadrul emisiunii sale, iar toți cei din platou au fost extrem de impresionați de decizia pe care a luat-o la vârsta aceea.

„La 13 ani m-am despărțit și eu de părinți, când am venit la București. Știu că îi făceam cu mâna Claudiei, prietenei mele. Am plâns. Locuiam la mătușa-mea. A fost foarte… Am vrut să mă fac mare”, a dezvăluit Adela Popescu, în cadrul emiusiunii sale.

Cu toate acestea, alegerea Adelei Popescu a fost înțeleptă, deoarece munca și ambiția ei au adus-o pe culmile succesului, iar în momentul de față este una dintre cele mai remarcabile artiste din țara noastră.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Facebook]

