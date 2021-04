Adela Popescu, însărcinată în 7 luni! Cum se simte prezentatoarea tv: „Respir din ce în ce mai greu”

In articol:

Adela Popescu urmează să aducă pe lună cel de-al treilea copil în vara acestui an. Celebra prezentatoare tv este însărcinată cu un băiețel și a ajuns deja în luna a șaptea. Vedeta a oferit noi detalii despre sarcina ei, care a încpeut să fie simțită în adevăratul sens al cuvântului.

Adela Popescu a declarat că începe să respire din ce în ce mai greu, are un mers balansat și nu mai poate dormi fără pernele de gravidă.

„Sunt în 7 luni și abia acum am început să simt că sunt însărcinată. În sensul că respir din ce în ce mai greu, merg balansat ca rața și nu mai pot dormi fără pernă de gravide. Acesta este și motivul pentru care am hotărât să venim în această vacanță. Știam că nu voi mai avea cum mai târziu și cel mai probabil nici în vară nu vom mai avea cum pentru care urmează să nasc la începutul lui iulie”, a declarat Adela Popescu, pentru Click.ro.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, împreună cu cei doi băieți în vacanța din Egipt [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut parte de o vacanță de vis în Egipt

Radu Vâlcan și Adela Popescu, împreună cu cei doi băieți ai lor, au fost recent într-o vacanță în Egipt. Pe pagina sa de Instagram, vedeta le-a dezvăluit fanilor cum s-au simțit în concediu, fiind o perioadă în care au reușit să își încarce bateriile.

„Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situatie, așa cum ni se intampla uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări.

Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool", a scris Adela Popescu, pe Instagram.