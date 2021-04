Adela Popescu, însărcinată în șase luni, a plecat în vacanță cu familia. Ce destinație a ales actrița

In articol:

Adela Popescu, însărcinată în luna a șasea de sarcină, a plecat în vacanță cu familia. Ce destinație a ales actrița de data aceasta?



Adela Popescu, în vacanță cu familia

Adela Popescu, împreună cu Radu Vâlcan și cei doi copii au plecat într-o vacanță de vis.

Aceștia au decis ca de data aceasta să meargă în Egipt. Primele imagini, dar și primele impresii despre destianția actuală au fost postate pe paginile de socializare ale vedetei de televiziune.

Fiul Adelei Popescu [Sursa foto: Instagram]

„Și am ajuns în Egipt. Acum suntem în Hurghada, acum câțiva ani am fost în Sharm El Sheikh, dar aici ne place mai mult pentru că este nisipul mai bun, plaja mai lată, intrarea mai lină. Acolo sunt multe pietre, intrarea e mai grea, pe un ponton”, le-a transmis vedeta fanilor ei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, mamă pentru a treia oară

Adela Popescu o să devină mămică pentru a treia oară. Prezentatoarea de televiziune urmează să aducă pe lume un băiețel și își dorește, ca și de data aceasta, să nască natural. Termenul este iulie, undeva pe la jumătatea lunii.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a declarat recent vedeta la TV.