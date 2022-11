Adela Popescu, moment de panică maximă într-o emisiune TV. Vedeta nu a știut cum să reacționeze când a văzut ce se apropie de ea

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, aceștia fiind mereu curioși să afle ce se întâmplă în viața blondinei.

Ei bine, recent, soția lui Radu Vâlcan a fost prezentă în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, acolo unde prezentatoarea TV a împărtășit cu telespectatorii experiența trăită în Republica Dominicană.

Ceea ce nu știa, de fapt, Adela Popescu este că, moderatul emisiunii îi pregătise o farsă de zile mari. Astfel, în timp ce blondina povestea despre tarantulele cu care s-a întâlnit în junglă, din tavanul platoului a căzut chiar deasupra ei un păianjen gigantic din pluș. Imediat după ce și-a dat seama că este doar o glumă a izbucnit în hohote de râs și a glumit pe seama momentului.

„Cătălin Măruță: Îți era frică de ceva?

Adela Popescu: Am văzut șerpi de toate dimensiunile, am văzut tarantule...Ideea este că tarantulele, am aflat după două săptămâni, că ele acolo trăiau. Sunt niște păianjeni uriași, niște tarantule așa de mari, doar că nu erau veninoase, nu le puneau viața în pericol concurenților ”, a fost discuția celor doi, în cadrul emisiunii TV.

Adela Popescu, despre viața cu 3 copii

Adela popescu este mămica mândră a trei băieți, iar nu de puține ori, vedeta a vorbit, fără ocolișuri, despre viața sa de când i-a adus pe lume pe micuții ei.

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu fanii săi aproape tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Recent, în cadrul unei postări, blondina a mărturisit că nu a mai dormit o noapte legată de șapte ani, atunci când a venit pe lume primul său copil.

”Când aveam un singur copil mi se părea șmecherie că doarme. La doi… că adorm devreme. La trei… că adorm toți în același timp. Ați văzut, merg mult pe performanță în somn. Bine, eu nu am mai dormit o noapte legată de șapte ani. Dar asta e altă discuție”, a scris Adela Popescu pe pagina sa de Instagram.