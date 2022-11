Adela Popescu și Radu Vâlcan, schimb de replici în mediul online. Prezentatoarea nu s-a mai putut abține și a spus lucrurilor pe nume: "O iau razna"

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan au creat o legătură strânsă cu cei care îi urmăresc în mediul online și nu se feresc să împărtășească cu fanii momente intime, din viața personală. De data aceasta, prezentatoarea TV și-a filmat soțul în timp ce aveau un schimb de replici amuzant. Iată de la ce a pornit totul!

Adela Popescu: "O iau razna"

Adela Popescu s-a confruntat cu o situație amuzantă în această dimineață. După o seară petrecută în familie, alături de cei mai buni prieteni, actrița a ținut să le dezvăluie urmăritorilor ce i s-a întâmplat când a ajuns acasă. Ea le-a povestit fanilor că înainte de a merge în vizită a ascuns o cutie cu prăjituri în portbagajul mașinii, dar se pare că soțul a decis să-i pună bețe-n roate.

Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

O susține chiar vedeta, care "i-a cerut socoteală" la primele ore ale dimineții lui Radu Vâlcan, după ce nu a mai reușit să găsească cheia mașinii: "Ați văzut că am fost în vizită la Andreea Ibacka și Cabral Ibacka. Educați cum suntem, nu ne-am dus cu mâna în f**d, ci am luat niște prăjituri. Înainte să coborâm am pitit câteva în portbagaj. Am ajuns acasă. Am culcat copiii. Am deschis o sticlă de prosecco cu gândul la prăjiturile mele. De 30 de minute caut cheia la mașină și nu o găsesc. O iau razna! Deci, ce-ai făcut cu cheia și unde mi-ai ascuns-o (n.r. către Radu Vâlcan)?

Radu Vâlcan: Cheia a fost unde este locul ei de obicei.

Adela Popescu: Nu este adevărat. Am căutat-o toată noaptea.

Radu Vâlcan: Nu, crede-mă! Ce interes aș fi avut? Eu oricum nu mănânc dulciuri!

Adela Popescu: Păi ca să nu mănânc eu, cred.

Radu Vâlcan: Nu-i adevărat. Destinul a făcut ca prăjiturile să fie la locul lor.", a fost discuția celor doi, publicată de actriță în mediul online.