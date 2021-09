Adela Popescu, noi detalii despre starea de sănătate după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19: „Credeam ca pic pe jos...”

In articol:

Adela Popescu a renunțat la postul de prezentatoare TV la emisiunea de matinal, după ce a aflat că este însărcinată, pentru a se feri de virusul SARS-CoV-2, dar iată că, după marea reîntoarcere, ghinionul a urmărit-o. Vedeta a fost confirmată pozitiv la testul COVID, iar acum trebuie să stea în izolare la domiciliu.

A avut și un gram de noroc. Potrivit declarațiilor ei, se pare că nu s-a confruntat cu o formă severă, ci una care i-a dat niște bătăi de cap, dar care, din fericire, nu i-a pus viața în pericol. Iată ultimele dezvăluiri despre starea ei de sănătate, după ce s-a infectat cu coronavirus.

„Sunt zile și zile. Este foarte ciudat cum se desfășoară toată povestea asta. Am avut primele zile foarte grele, foarte grele, apoi lucrurile au început să se remedieze[...]. Trebuie să stau în continuare cu mască în casă pentru că încercăm să-l protejăm pe micuț, el deocamdată nu are niciun simptom. Noi stăm cu mască, iar eu când îl alăptez stau cu mască, doar când sunt afară în curte o dau jos[..]. Băieții au rămas de mai mult timp la bunici, ei sunt protejați acolo, sunt negativi. Ei se bucură că o iubesc tare mult pe mamaie, în fiecare zi mă sună și mă întreabă dacă mai pot rămâne acolo.

Am avut nopți în care nu am dormit, nopți în care am dormit. Am avut o zi când credeam ca pic pe jos de oboseală, dar nu puteam să dorm, cred că era un sentiment de anxietate mai presus decât oboseala aceea.[..] Comandăm online, n-am avut foarte mare poftă de mâncare. Am putut să mănânc cel mai bine fructe, de abia ieri am mâncat o masă consistentă. Mă hidratez foarte mult, astea sunt sfaturile pe care le-am primit, țin legătura cu medicii'', a declarat Adela Popescu la un post de televiziune.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu a anulat de urgență botezul nou-născutului

Cu două zile înainte de creștinarea mezinului familiei, prezentatatoarea a aflat că are COVID-19 și imediat a pus mâna pe telefon și a anulat întreg evenimentul.

Adela Popescu ia în considerare acum ca evenimentul să nu mai aibă loc nici cu cei 50 de invitați pe care voia să-i cheme inițial, ci se gândește să facă botezul doar cu familia și nașii, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de coronavirus.

„Nu m-a mai interesat. Am anuțat repede invitații, am aflat practic cu două zile înainte de botez, i-am anuțat pe toți, pe cei de la restaurant, pe cei cu florile și am anulat tot ce era de anulat. Nu știu dacă vom reprograma pentru că la cum pare că vor sta lucrurile în viitor, chiar și numărul foarte redus pe care îl aveam noi de invitați, 50 de oameni, deja mi se pare un pic mare pentru perioada asta. Este posibil să facem un botez așa cum l-am plănuit sau să facem un botez extrem de restrâns cu familia și nașii'', a mai spus prezentatoarea TV.