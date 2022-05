Adela Popescu, reacție nervoasă la adresa lui Radu Vâlcan! I-a transmis un mesaj tăios în direct, după ce a recunoscut că nu dorm împreună. Ce s-a întâmplat între ei? „A fost groaznic” 

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut o dimineață dificilă și deloc lipsită de intrigi. Cei doi formează unul dintre cele mai puternice cupluri din lumea mondenă și au o familie exemplară.

Prezentatorii TV au nu mai puțin de trei băieți, mezinul fiind în vârstă de doar 10 luni, iar viața lor este destul de aglomerată și dificilă, mai ales că au luat decizia de a-și crește singuri copii, fără să angajeze vreo bonă în acest sens. Ei bine, seara care tocmai a trecut a fost una destul de dificlă pentru blondina, care a dormit alături de mezinul familiei.

Adela Popescu: „M-am trezit în această dimineață cu cearcănele până la gură și soțul meu a zis: <<Ce s-a întâmplat?>>”

Se pare că bebelușul s-a trezit de cinci ori peste noapte, iar cu el și Adela Popescu, care a trebuit să-l liniștească și să-l adoarmă la loc. Radu Vâlcan, însă, a ales să doarmă într-o altă cameră, astfel că somnul său a fost unul neîntrerupt.

Dimineață, însă, când s-a trezit și a văzut-o pe soția lui au început discuțiile.

„M-am trezit în această dimineață cu cearcănele până la gură și soțul meu a zis: <<Ce s-a întâmplat?>> El dormind ca un prunc în camera cealaltă. Și zic: <<Măi a fost ceva groaznic, ăsta mic s-a trezit de vreo cinci ori>> El zice: <<Și ce vrei să facem? Asta este datoria ta de mamă>> Asta este datoria mea de mamă? Știi când am născut și a fost greu, 11 ore de travaliu: <<Vai iubita, dar totuși ce lucru înălțător>> Ce lucru înălțător? <<Ce s-a întâmplat cu tine, de ce arăți în halul ăsta?>>”, a spus Adela Popescu, în direct, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Bebelușul Adelei Popescu, dureri groaznice. Cu ce probleme se confruntă micuțul?

Ei bine, în urmă cu câteva săptămâni, blondina le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că fiul ei cel mic are o erupție dentară, care îi provoacă dureri crunte și astfel se trezește de nenumărate ori peste noapte, iar în timpul zilei nu prea este bine dispus. Adela Popescu a fost nevoită chiar să-și anuleze planurile dintr-un weekend pentru a sta acasă cu copilul.

„Micuțul, care are 10 luni, are o erupție dentară. Asta îi provoacă extrem de multă durere și nu doarme nopțile, a făcut și febră, e toată ziua supărat, mârâit, necăjit, așa că nu am mai mers eu.

Am rămas acasă cu el, dar a mers Radu cu băieții. Au ajuns, s-au cazat, au fost să vadă apartamentul, mi-au trimis filmulețe, poze. Îmi pare rău că nu am ajuns, dar asta este. Mă îngrozea drumul, pentru că lui ăsta mic nu-i intri în voie nici atunci când are tot confortul și toată rutina, da păi să-l mai urc în mașină, bănuiam că va fi foarte mult trafic la mare, dar au ajuns ok”, a povestit în urmă cu ceva timp Adela Popescu pe contul ei de Instagram.