Adela Popescu și-a cerut iertare public de la soțul ei: „Mii și miliarde de scuze”. Gestul pe care l-a făcut în fața lui Radu Vâlcan

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot

ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Adela le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că soțul ei, Radu Vâlcan, i-a propus să gătească împreună, cât timp se aflau singuri acasă, însă la un moment dat, prietenele prezentatoarei TV au stabilit o întâlnire în oraș, iar blondina nu a putut refuza ieșirea cu fetele, lăsându-l pe partener să se ocupe de treburile casnice.

Citește și: „Am luat o parte din copii și am fugit" Radu Vâlcan a lăsat-o singură pe Adela Popescu cu băiețelul cel mic. Ce i-a transmis prezentatoarea TV soțului ei?

„Radu mi-a propus să ne bem cafeaua în oraș. La întoarcere am făcut piața și planul de prânz. Radu avea chef să gătească supă cremă de apio și file de pește cu nu știu ce sos. (...) Însă la scurt timp pe grupul meu de WhatsApp cu Alina Chivulescu și Dana Rogoz s-a propus o întrevedere spontană. Mi-am cerut mii și miliarde de scuze soțului și am fugit să o ridic pe Alinuca din drum. Dana aștepta pe Calea Victoriei la un meniul zilei. Am mâncat excelent vită la cuptor și salată. Și s-a vorbit. Muuult, ca pe vremuri.”, le-a povestit Adela Popescu urmăritorilor de pe Instagram.

Citeste si: Care este motivul pentru care Carmen de la Sălciua își exprimă nemulțumirile pe internet. Artista a vorbit deschis despre asta: ”Mă irită foarte tare”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Ce face Adela Popescu de când nu mai apare pe micile ecrane

Adela Popescu a luat o pauză de la activitatea sa în televiziune, motiv pentru care acum își dedică întregul timp celor 3 copii. Recent, vedeta a făcut o postare pe pagina personală de Instagram, acolo unde i-a surprins pe băieții ei gătind.

Citește și: „Vă vine sau nu să credeți, este adevărat!” Adela Popescu a mărturisit ce se întâmplă acum în viața ei! Voia de ceva timp să facă pasul ăsta

Citeste si: „Ia copiii.” Ce a apărut pe contul lui Răzvan Miheț, după ce a mers în weekend să își vadă copiii! Ce a aflat tânărul de la prietenii săi despre soția sa, Oana Matache, și despre iubitul acesteia- kfetele.ro

Citeste si: Urări de 8 Martie 2023: Mesaje şi felicitări superbe pentru femeile dragi- mama, iubită şi soţie. "La mulți ani!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Delia Matache, primele declarații după ce sora ei a decis să își părăsească soțul și să se mute cu noul ei iubit: ”Sunt chestii care ne privesc”- radioimpuls.ro

Fanii blondinei au ținut să o felicite în secțiunea de comentarii, asta pentru că profită de timpul liber, doar pentru a face activități cu cei 3 băieți ai săi.

„Cel mai des e greu si uneori frumos. Dar si cand e frumos…bubuie inima”, a scris Adela Popescu, în dreptul unor imagini în care apar cei 3 băieți ai săi.