„Am luat o parte din copii și am fugit" Radu Vâlcan a lăsat-o singură pe Adela Popescu cu băiețelul cel mic. Ce i-a transmis prezentatoarea TV soțului ei?

Radu Vâlcan este un adevărat împătimit al călătoriilor. Acesta petrece cât de mult timp poate în natură, pentru a se relaxa dar și pentru a descoperi locuri noi.

De această dată, omul de televiziune nu a pornit în aventură decât alături de o parte din familia sa, iar Adela Popescu a rămas acasă, cu cel mai mic copil al cuplului.

Adela Popescu, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a lăsat-o singură

Pentru câteva zile, Radu Vâlcan și copiii săi mai mari au plecat în „sălbăticie”, însoțiți de Cabral. Cei doi realizatori TV s-au deconectat în totalitate de toate obiceiurile moderne, precum utilizarea rețelelor de socializare.

De această dată, Adela Popescu și Andreea Ibacka nu au luat și ele parte la scurta excursie, însă Cabral și Radu au povestit toată experiența pe conturile lor de Instagram, astfel că soțiile lor celebre au aflat tot ce au făcut băieții în pădure.

Iar din ceea ce au mărturisit atât Radu, cât și Cabral, se pare că experiența le-a încărcat tuturor bateriile.

„Weekendul ăsta a fost altceva. A fost cât o masă în oraș, cât o oră-n traficul infernal din București, cât un plin de motorină, cât o rată la bancă, cât o noapte de nesomn și câte și mai câte. Toate la un loc. Ne-am luat o parte din copii și-am fugit la liniște. Fără semnal, fără agitație, fără consum. Am râs, am povestit, ne-am bucurat de bucuria copiilor. Am fost noi...cu viețile noastre.”, a scris Radu Vâlcan, pe Instagram.

„Trei copii, doi tați și un weekend în pădure? Magie, maică! Copiii fericiți.

Tații (frânți dar) fericiți.”, a scris și Cabral, pe rețeaua de socializare.

După postarea lui Cabral, Adela le-a dat replica băieților, spunând că atât ea, cât și Andreea Ibacka se simt bine.

„Mamele odihnite si fericite. Deci toata lumea bine”, a comentat prezentatoarea TV.

