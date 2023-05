Adela Popescu și-a deschis sufletul, după ce a rămas singură în Vama Veche! Ce a recunoscut în fața fanilor: „Vorbeam și cu mama și zicea că se bucură că s-a întâmplat asta”. Unde a plecat Radu Vâlcan?

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, vedeta este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe urmăritori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că blondina le-a povestit fanilor de pe internet că a rămas singură în Vama Veche, acolo unde este prezentă pentru filmările unui lungmetraj, asta pentru că Radu Vâlcan a mers până acasă, pentru a vedea dacă totul este în regulă cu copiii lor, care au rămas în grija bunicilor.

Adela Popescu spune că se bucură tare mult că s-a întâmplat așa, pentru că astfel a avut ocazia să se detașeze de problemele de zi cu zi și să petreacă mai mult timp în compania soțului ei, Radu Vâlcan, lucru pe care nu l-ar fi făcut dacă nu ar fi intervenit aceste filmări.

„Noi am venit fără copii, pentru că cei mari sunt la școală și la grădiniță și nu pot lipsi, iar pe Adrian am hotărât să-l înțarc și mi s-a părut că este momentul cel mai bun să fac asta. Așadar, Radu a dat o fugă așa fulger acasă să vadă ce fac copiii, să se asigure că totul e în ordine, este totul în ordine, și o să se întoarcă și el, dar eu am rămas singurică și profit de niște zile în care mă ocup doar de mine și de dorințele mele. Toată perioada asta am fost, desigur, preocupată cu filmările, dar erau numai treburi de oameni mari, gândurile mele nefiind urmate de grija pentru copii, dacă au mâncat, dacă au dormit, să fie totul în ordine. Am încercat puțin să mă detașez și mi se pare că este un exercițiu foarte bun, pe care altfel nu aș fi avut curaj să-l fac, adică nu m-aș fi gândit niciodată să stau atât de mult timp plecată de lângă ei, de bună voie, să plec eu cu Radu într-o vacanță, deși acum mi se pare o idee foarte bună. Vorbeam și cu mama mea și spunea și ea că se bucură foarte tare că s-a întâmplat asta. Am descoperit și noi că copiii pot fi foarte bine și cu bunicii, este o experiență care lor chiar le priește. (...)”, a spus Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.

Ce a descoperit Adela Popescu, atunci când Radu a ajuns acasă la copiii lor

De asemenea, în continuare, Adela Popescu a mai precizat că a făcut o ”descoperire”, aceea că și-a dat seama că cei mici pot fi bine și fără părinții lor, căci atât blondina, cât și partenerul ei de viață, își doresc să-i facă pe cei mici să înțeleagă că, la rândul lor, și părinții au nevoie de timpul lor pentru odihnă și relaxare.

„Ce am descoperit interesant, acum când s-a întors Radu acasă, a fost că copiii erau nu că bine, foarte bine, foarte liniștiți, foarte împăcați cu ideea că părinții lor muncesc, mi se pare important și pentru copii să vadă că părinții, au trecut 7 ani până am ajuns la concluzia asta, că părinții își urmează pasiunile, că sunt momente când copiii trebuie să stea la școală pentru că așa e bine și pentru că așa trebuie să facă ce au de făcut și, în continuare, consider că chiar și exemplul pe care îl dai copiilor, spunându-le că ”uite, mami și tati trebuie să petreacă timp împreună”, chiar și acesta este un exemplu bun, pentru că da, copiii trebuie să vadă că și părinții au timpul lor.”, le-a transmis Adela Popescu fanilor de pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]