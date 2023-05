„De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile?” Adela Popescu s-a întors la prima ei dragoste! Veste neașteptată pentru fanii vedetei, care nu se așteptau să o mai vadă într-un film

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate artiste din showbiz-ul autohton. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Radu Vâlcan de mai bine de 11 ani. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui serial românesc și de atunci sunt mereu împreună, reușind să își construiască o familie frumoasă.

Din rodul iubirii lor au rezultat trei băieți minunați, Alexandru, Andrei și Adrian.

Vedeta s-a consacrat în industria cinematografică, însă a bifat în cariera sa și meseria de prezentatoare TV, cu care se mândrește chiar și în prezent. Cu toate acestea, fanii nu au putut să nu se întrebe dacă blondina va mai apărea în viitor într-o producție cinematografică. Iată că dorințele lor s-au îndeplinit, iar Adela Popescu a făcut marele anunț!

Adela Popescu, nou rol într-o producție cinematografică

Deși are un program încărcat atât cu familia, cât și cu cariera sa, Adela Popescu nu lipsește nici de pe rețelele de socializare. Vedeta este foarte activă și păstrează legătura cu fanii săi, astfel că îi ține la curent cu tot ce se petrece în viața sa de zi cu zi.

Așa a fost și de această dată, când prezentatoarea TV i-a încântat pe urmăritori cu o surpriză de proporții.

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, vor face parte din producția unui lungmetraj și vor începe filmările în data de 6 mai la Vama Veche.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cine sunt indivizii care au atacat cu macete un bărbat de 33 de ani din Brăila. Bărbatul a rămas fără brațe- stirileprotv.ro

Citește și: "Vă spun cinstit, nu a fost ușor, s-au luat multe pauze" Adela Popescu a decis să spună lucrurilor pe nume. Ce s-a întâmplat în familia ei? Nu e prima oară când se află într-o asemenea situație

Citește și: Adela Popescu nu credea că ea și Radu Vâlcan vor ajunge în acest punct al relației: “Îmi puneam destul de multe semne de întrebare”. Ce a recunoscut acum, după ani de căsnicie?

Actrița susține că lungmetrajul merită să fie vizionat, întrucât va fi ceva “senzațional”, după cum declară chiar ea.

Citeste si: “Mi-am împietrit inima ca să pot să trec peste asta cu bine!” Karmen Simionescu a presimțit AVC-ul mamei sale?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 mai 2023. Ce sfânt important este celebrat în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Legătura neștiută dintre amanta prințului William ți fostul ministru, Tony Blair!- radioimpuls.ro

“Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăgut de făcut acolo și ne bucuram pentru că nu am mai avut de mult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai. Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche.

Este un lungmetraj în regia lui Petre Năstase și scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne (n.r. arată spre ea și Radu Vâlcan) noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare. Este o super comedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru.. nu stiu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la current la fața locului”, a transmis Adela Popescu, pe pagina sa de Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, roluri într-un lungmetraj [Sursa foto: Instagram]