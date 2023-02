Adelina Pestrițu, adevărul despre numărul intervențiilor estetice: „De câte ori simt nevoia” De ce a evitat să vorbească public până acum despre acest subiect

In articol:

Adelina Pestrițu este cunoscută publicului larg de pe vremea când forma un cuplu cu Liviu Vârciu, timp în care a trecut printr-o mulțime de transformări, atât profesionale, personale, cât și de imagine.

Astfel că nu de puține ori gurile rele au tot spus că vedeta a exagerat cu intervențiile estetice la care a recurs, fără a știi exact ce anume a schimbat bruneta.

Citește și: „Mi-am făcut curaj să pun poza” Vlăduța Lupău, mesaj neașteptat pentru Adelina Pestrițu, de ziua sa de naștere. Soția lui Steblea Virgil a avut parte de o surpriză

Adelina Pestrițu, totul despre intervențiile estetice suferite

Acum, însă, cu cărțile pe masă, soția lui Virgil Șteblea a vorbit deschis despre schimbările pe care și le-a făcut în cabinetul medicului estetician.

Citeste si: Ultimul mesaj al Cristinei, tânăra ucisă cu sânge rece de iubitul de 44 de ani, după o ceartă violentă: "Nu am avut niciodată suspiciuni față de el”- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Adelina Pestrițu spune că până acum a trecut doar prin două intervenții estetice, dar nu exclude posibilitatea de a se mai lăsa pe mâna specialistului.

De asemenea, ea spune că mai optează din când în când și pentru intervențiile mici de la nivelul buzelor ori pentru cele care îi acoperă semnele înaintării în vârstă.

”Asta sunt eu, cu defecte și calități, mă știți. Am două intervenții: augmentare mamară și rinoplastie, în cazul abdomenului nu am intervenit deloc. Nu pot să spun că am un număr de intervenții pe care mi-l doresc să-l bifez anual, ajung în cabinetul medicului estetician de câte ori simt nevoia. Da, am (nr, intervenție la buze), dar nu-mi place să exagerez, foarte rar intervin în privința lor, mai mult pe zona conturului”, a spus Adelina Pestrițu, pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Adelina Pestrițu, primele imagini din vacanța din Laponia! Fosta prezentatoare TV este fascinată de peisaje

Citeste si: „De atunci ne-am răcit.” Monica Tatoiu, despre relația cu Florin Călinescu- kfetele.ro

Citeste si: Profesoară, înjunghiată mortal în timpul orei de un elev. VIDEO- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Ristei va deveni tată pentru prima dată. Logodnica artistului este însărcinată. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreț- radioimpuls.ro

Ulterior, ea a mărturisit că, deși acum este sinceră și asumată în ceea ce privește operațiile estetice, a fost o vreme când nu se simțea bine să vorbească public despre acest subiect.

Și pentru asta de vină ar fi societatea și mentalitatea celor care le pun la zid pe doamnele și domnișoarele care, fără să exagereze, ajung să își facă mici schimbări pentru a se simți bine în pielea lor.

”Am impresia că ne este frică să vorbim despre operațiile estetice. E 2023 și încă e gândirea asta. Eu nu aș mai vrea să fie gândirea asta, pentru că e important să ne simțim bine în pielea noastră, fie și în cazurile în care mai avem nevoie de o mică intervenție. Eu n-am fost deschisă de la început, mi se părea că fac ceva greșit, dar este decizia mea”, a mai adăugat vedeta.