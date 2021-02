Adelina Pestrițu își sărbătorește ziua de naștere astăzi! Câți ani a împlinit fosta prezentatoare de televiziune

feb 2, 2021 Autor: Adriana Raiciu

Adelina Pestrițu își sărbătorește ziua de naștere în această zi. Încă de aseara, frumoasa brunetă a postat un mesaj pe contul său de socializare, în care și-a exprimat cele mai sincere trăiri până la vârsta aceasta. La 34 de ani, fosta prezentatoare de televiziune se poate declara o femeie fericită și împlinită.

"Welcome 34! Îmbratisez cu drag aceasta frumoasa varsta pentru ca ma regaseste implinita pe toate planurile si sunt recunoscatoare pentru tot ce am.

Va multumesc pentru fiecare moment petrecut impreuna si pentru frumoasa relatie de prietenie pe care am reusit s-o legam in toti acesti ani!", a fost mesajul transmis de Adelina Pestrițu pe contul său de socializare.

La scurt timp, internauții au venit și i-au comentat Adelinei Pestrițu, urându-i doare lucruri frumoase.

"La mulți ani sănătoși și fericiți îți doresc din tot sufletul. Dumnezeu sa aibă grija de tine și familia ta frumoasă. Fii fericita asa cum e inima ta. La mulți ani, minune, love you/ La mulți ani de poveste, fată-minune! Dor de tine! 💜💜💜/ La multi ani 💜💜💜💜 Multa sanatate, fericire si succes in tot ce faci!Never lose that beautiful smile", au fost doar câteva dintre zecile de mesaje primite în mediul online.

Adelina Pestrițu, infectată cu virusul COVID-19

În urmă cu doar câteva luni, frumoasa brunetă anunța faptul că a fost infectată cu virusul COVID-19.

”Dragii mei, nu as fi vrut sa fac acest story, dar vreau sa stiti de la mine prin ce trec. Din pacate, zilele trecute am intrat in contact cu un bolnav de COVID iar dupa ce au aparut primele simptome, am ramas fara gust si fara miros, mi-am facut un test. Testul a iesit pozitiv, iar acum ma aflu în parcarea spitalului, astept sa fiu preluata si internata. Toti cei din familie vor fi testati, Zeni, bunicii… Sotul a iesit negativ, dar va tin la curent.

Nu am stiut ca persoana respectiva este infectata cu COVID, eu mi-am facut testul dupa ce am ramas fara gust si fara miros. Am mancat o ciocolata si simteam ca si cum mancam hartie. Deocamdata starea mea de sanatate este buna. O sa va tin la curent pe masura ce voi putea sa comunic ceea ce se intampla. Asta e, nu putem sa prevedem aceste episoade din viata noastra. Protejati-va, aveti grija.

Vreau sa va mai spun un lucru. Imi este teama pentru mine si pentru ai mei, dar eu am mare incredere ca va fi totul bine” , a declarat Adelina Pestrițu.