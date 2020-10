Adelina Pestrițu [Sursa foto: Facebook]

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai iubite vedete de la noi. Frumoasa brunetă este cunoscută pentru stilul extravagant pe care-l adoptă, de fiecare dată. Acest lucru este valabil și-n cazul tunsorilor, pentru că Adelina Pestrițu a știut mereu ce se poartă și a încercat de fiecare dată să mai vină cu câte o schimbare în ceea ce privește look-ul ei. Vedeta i-a surprins pe toți, după ce, cu mulți ani în urmă a adoptat o tunsoare scurtă, foarte sexy. Mulți internauți au avut câte ceva de comentat la adresa schimbării pe care a făcut-o Adelina, spunând că acesteia nu-i stă tocmai bine.

In articol:

Ulterior, în preajma nunții ei, Adelina Pestrițu și-a lăsat părul să crească, pentru a-l coafa așa cum a știut ea mai bine. După petrecerea de nuntă, vedeta a luat din nou măsura drastică și s-a tuns! Fanii ei n-au fost prea bucuroși, spunând că pe fosta prezentatoare o prinde mai bine părul lung. Iată că, în această seară, soția lui Virgil Steblea și-a pus o perucă fenomenală cu care a făcut ravagii.

”Multi dintre voi imi spuneti ca vreti sa revin la par lung. Am facut o simulare de schimbare totala de look cu ajutorul perucii din par natural. Vreau parerea voastra in comentarii! 👍🏾 Or 👎🏾”, spune Adelina Ioana Pestrițu, pe pagina ei de Facebook.

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Facebook]

Adelina Pestrițu, infectată cu coronavirus

În urmă cu mai bine de o lună vedeta a fost depistată pozitiv cu coronavirus. La acea vreme, frumoasa brunetă a făcut anunțul pe pagina ei de Instagram, din mașină, chiar în timp ce afla să fie preluată de medici. A recunoscut că este speriată de diagnosticul primit și a spus că simptomele care au făcut-o să se testeze au fost lipsa gustului și lipsa mirosului.

„Nu-mi place situația, dar așa e în viață. Oricât te ferești de ceva, ți se poate întâmpla. Virusul nu iartă pe nimeni, se pare. Sunt aici, chiar dacă poate mai puțin activă, da simt că vor veni și zile mai bune! Aveți grijă de voi și purtați masca!!!”, este mesajul pe care Adelina Pestrițu l-a publicat pe pagina ei de Instagram, după ce a aflat că a fost infectată cu COVID-19.

După acel episod teribil din viața ei, Adelina Pestrițu, Virgil Steblea și micuța Zeni au plecat în vacanță, peste hotare, pentru a se bucura de momente frumoase împreună.