Adevărata dramă a Anamariei Prodan: de ce nu mai are voie impresara să rămână însărcinată? L-a născut pe Bebeto ”pe semnătură”! Dezvăluiri exclusive

Anamaria Prodan a surprins, recent, când a declarat că visul ei este ca în această viață să mai aibă un copil. În vârstă de 48 de ani, sexy-impresara are două fete și un băiat, născuți din căsătoriile cu Tibi Dumitrescu și Laurențiu Reghecampf. În urmă cu 8 ani, Anamaria Prodan a pierdut o sarcină aflată într-un

Anamaria Prodan se gândește să adopte un copil

stadiu avansat, lucru care a marcat-o pe viață.

„Știi cât de scurtă e viața? Nici nu îți dai seama. Ai doar una, foarte scurtă. Regrete nu am. Dacă în tinerețe aș fi avut mai multă minte, poate aș fi făcut mult mai mult în viață. Nu am ascultat de nimeni niciodată, adică am asculta sfatul, l-am luat, dar am vrut să fac întotdeauna ca mine. Și mi-am făcut eu cucuiul meu, mi l-am tratat, a trecut. (…) Te naști și mori singur, cât de mulți copii ai. Toată lumea spune că greșesc, dar eu trăiesc pentru copiii mei. Aș mai vrea (n.r.- să facă un copil), dar nu mai pot, gata. Aș fi vrut. Probabil, dacă nu se grăbesc fetele, o să înfiez un copil. Cred că e cel mai frumost gest pe care îl poate face cineva pentru un suflet.” , a declarat recent Anamaria Prodan.

Un lucru mai puțin știut despre impresară este că toate cele trei nașteri e care le are la activ au fost făcute prin cezariană, în condițiile în care medicii nu recomandă mai mult de două astfel de operații.

Sarah și Rebecca s-au născut în Statele Unie, în New Jersey, iar Bebeto la o clinică din Germania.

Nașterea băiatului pe care-l are cu Laurențiu Reghecampf nu a fost una simplă, iar medicii i-au spus atunci că o nouă cezariană presupune riscuri destul de mari.

Drama vieții: a pierdut o sarcină avansată

Tocmai de aceea, Anamaria a născutcel de-al treilea copil.

În 2013, Anamaria a pierdut o sarcină după ce fătul s-a oprit din evoluție în luna a șasea. „Puteam sã mai am încă un copil, dar am pierdut sarcina spre luna a şasea. A fost pur şi simplu o întrerupere de sarcină, aşa, spontană. Am considerat că întotdeauna Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru mine şi pentru familia mea. Si cred că ceva acolo nu a funcţionat şi decât să fi nãscut un copil care ar fi avut probleme, probabil că este mai bine că s-a întâmplat aşa”, spunea, la acea vreme Anamaria Prodan. Atât ea cât și Laurențiu Reghecampf au fost pur și simplu devastați de această veste, antrenorul făcând publică informația chiar la o conferință de presă după un meci al Stelei.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampfputeau deveni părinți pentru a doua oară

Chiar dacă medicii ar fi făcut o minune și ar fi salvat copilul, nașterea ar fi fost, probabil, una cu mari probleme pentru impresară, care ar fi intrat în operație semnând, de asemenea, un document prin care își asuma toate riscurile unei astfel de intervenții. După această experiență, Anamaria Prodan a luat mult mai în serios sfaturile medicilor și a renunțat la planurile de a deveni din nou mămică.