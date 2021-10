Ce au discutat Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf la telefon. Cine a făcut publice pozele cu presupusa amantă

In articol:

Anamaria Prodan a vorbit despre situația delicată pe care familia sa o traversează în aceste momente. De câteva zile, în presă se vorbește despre o presupusă relație pe care soțul ei, Laurențiu Reghecampf ar avea cu o tânără, care ar fi și însărcinată.

Nu mai există cale de împăcare între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan a povestit că a auzit zvonurile despre o presupusă relație a soțului ei de mai mult timp, însă nu a acordat atenție. Mai mult, ea a fost pusă în temă și de prietenii apropiați, dar a ales să își creadă soțul. Totul a devenit limpede când în presă au apărut imagini cu Laurențiu Reghecampf alături de presupusa amantă.

”Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam și m-a oprit un polițist să-mi zică „Vai, doamna Prodan, cum s-a întâmplat așa ceva? A dat soțul dumneavoastră declarație că divorțează” și eu am spus „Nu știu, că mie nu mi-a spus, eu încă nu știu”.

Eu oricum aflu totul din presă. Eu încă nu am primit actele de divorț, probabil că trebuie să le primesc. Vorbim foarte rar, acum în ultimele săptămâni, de când a început nebunia. Eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant și așa o să spun toată viața.

Când am spus că va rămâne soarele nostru, așa va rămâne totdeauna, pentru că până la momentul pe care noi îl știm, noi am fost ceva unic.

Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, de împăcare. Un om poate că îmi facă orice, dar nu să mă mintă și să mă trădeze. Cu atât mai mult, un om nu poate să își trădeze copiii și familia niciodată.

Pentru mine numai familia și copiii contează. Familia, când ai pierdut-o, te-ai pierdut pe tine”, a spus impresara în emisiunea lui Măruță.

Ce au vorbit Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf la telefon

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, pe vremea când formau un cuplu fericit [Sursa foto: Instagram]

Prezentă într-o emisiune tv, Anamaria Prodan a povestit ce a vorbit cu soțul ei la ultima convorbire telefonică. Antrenorul a ținut să-i explice că nu el și nici presupusa amantă nu au dat presei imagini cu ei doi. Mai mult, i-a cerut soției sale să renunțe la numele Reghecampf.

"Am avut o discuție cu soțul meu acum două nopți în care îmi spunea că cineva a deschis niște conturi false de Instagram, că ei nu și-au dorit niciodată, sau această domnișoară, nu și-a dorit niciodată să apară în presă. Că e ceva cumplit pentru ea ce se întâmplă și nu se știe de unde sunt venite aceste poze. Probabil sunt un cuplu din moment ce presa are poze date de soțul meu.(...) Mi s-a cerut de către soțul meu să renunț la nume, pentru că așa are niște reguli foarte bine scrise.", a mai adaugat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a transmis că ceea ce se întâmplă în aceste momente îi afectează familia și cel mai mult suferă fiul lor, Bebeto.