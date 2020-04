In articol:

Iar acum, în plină perioadă de carantină obligatorie, Faimoșii Ciprian Mariș și Mădălina Vlad au luat o decizie extrem de importantă: să locuiască, împreună, în Cluj și, mai mult, să se țină, reciproc, în formă fizică perfectă...

”Stăm împreună și, cum suntem amândi sortivi, ne înțelegem perfect. Fiecare face treaba lui, ne ajutăm reciproc și ne și distrăm”, ne-a spus Ciprian Mariș. Mai mult, Faimosul din cel de-al treilea sezon Exatlon, ajutat de Mădălina Vlad, Faimoasă în cel de-al doilea, au făcut și o mică demonstrație de exerciții fizice pe care le fac. Așa că, pe un stadion din apropierea casei, Ciprian Mariș și Mădălina Vlad s-au apucat de sport, iar Faimosul, echipat cu mănuși, iar Mădălina, cu palmarele în mână, muncea din greu să îi facă față sportivului, campion MMA.

”De când stăm împreună, am învățat-o pe Mădălina cum trebuie să mă antreneze, cum să îmi fie parteneră și la antrenament, iar ea a prins foarte repede mișcările. Acum mă ajută foarte mult și, cred eu, asta ne apropie și mai tare”, ne-a mai spus Ciprian Mariș.

De altfel, relația dintre Ciprian Mariș și Mădălina Vlad are deja câteva luni, iar campionul MMA a explicat-o în câteva cuvinte. ”Bărbații cu ambiții mari nu caută fete superficiale care doar sa fie în plus, ci femei cu zâmbetul pe buze ce le pot fi alături în drumul spre succes!”, a scris Ciprian Mariș postând și o fotografie cu Mădălina Vlad zâmbind alături de el.

Mădălina Vlad a divorțat, iar apoi l-a cunoscut pe Ciprian Mariș

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie, unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu! Le-am luat un interviu pentru un vlog și acolo s-a întâmplat ceva, a fost chimie pur și simplu! Eu credeam că e doar un luptător și că abia scot două vorbe de la el, dar a fost o surpriză mare să văd ce om interesant am descoperit! De la acel interviu a pornit totul, ne-am văzut după gala de MMA și de acolo a început magia! Am ales să țin în secret relația pentru că divorțul meu a fost recent și am vrut să protejez totul! Sunt foarte bine acum, nu mă așteptăm să mă îndrăgostesc sau să am o relație atât de repede, însă e ceva ce nu pot explică în prea multe cuvinte! Mă bucur că trăiesc o poveste frumoasă și că a apărut Ciprian în viața mea acum!”, a declarat Faimoasa Mădălina Vlad despre relația cu Ciprian Mariș, la emisiunea ”Ștafeta Mixtă” de pe facebook-ul WOWbiz.ro.