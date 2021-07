Adevăratul motiv din scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie! Este vorba de o conversație pe care aceasta ar fi avut-o cu un om politic

In articol:

Adevăratul motiv pentru care Marian Vanghelie ar fi avut o reacție violentă. Se pare că este vorba despre o conversație pe care fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei ar fi avut-o cu un important om politic.

De la ce a pornit, de fapt, scandalul dintre Marian Vanghelie și Oana Mizil?

Abia acum s-a aflat!

În urmă cu doar o zi, Oana Mizil și Marian Vanghelie au ocupat primele pagini ale tabloidelor, după ce fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei ar fi avut o reacție violentă. Se pare că întreg scandalul ar fi pornit de la o conversație pe care aceasta ar fi avut-o cu fostul deputat PSD Bogdan Diaconu, potrivit Gândul.

Citeste si: Oana Mizil, decizie de ultim moment! Și-a retras ordinul de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie

Mai multe surse au declarat faptul că omul politic s-ar fi înfuriat, după ce ar fi găsit în telefonul iubitei sale mesaje cu Bogdan Diaconu. Însă, nu ar fi vorba despre o conversație care să pună în pericol relația pe care Oana Mizil o are cu Vanghelie.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Ei bine, cu toate acestea, omul politic l-ar fi sunat pe fostul deputat PSD și l-ar fi amenințat cu bătaia. Ulterior, Oanei Mizil i s-a făcut rău, iar soțul ei a sunat imediat la 112.

Marian Vanghelie, prima reacție după scandalul cu Oana Mizil

Marian Vanghelie susține că a existat o ceartă firească și că soția lui are probleme cu tensiune, iar din cauza aceasta ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Marian Vanghelie și Oana Mizil[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Noi informații despre starea de sănătate a Oanei Mizil. Cum se simte la momentul actual soția lui Marian Vanghelie: "Este foarte bine"

"Deci, ne-am certat, o ceartă firească într-o familie. Soția mea are probleme cu tensiunea! Din cauza tensiunii, i s-au încleștat mâinile, ne-am speriat și am chemat salvarea. Am chemat salvarea, evident ne-au întrebat de la ce s-a întâmplat și am spus că ne-am certat, ce era să spunem? Să spunem că s-a împiedicat și a căzut de la etajul 2?", a declarat Marian Vanghelie, fostul Primar al Sectorului 5 al Capitalei, prin telefon.