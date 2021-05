Adevăratul motiv pentru care s-au bătut Ștefan și Sebastian, la Survivor. Zanni recunoaște: "M-am făcut că nu aud și știam că se ajunge aici"

In articol:

Faimoșii au suferit o înfrângere rușinoasă, cu scorul de 10-2. La mijlocul jocului, în tabăra faimoșilor a avut loc un scandal, care a dus la lipsa de concentrare și supărare în întreaga echipă.

De la ce a pornit scandalul dintre Ștefan, Zanni și Sebastian

Supărat pe modul în care s-au făcut strategiile de joc, Ștefan a răbufnit.

Ștefan, critici dure pentru Zanni și Sebastian[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Apropieri ciudate între doi Faimoși, pe plajă, la Survivor. S-a aplecat pe el și camerele au surprins tot

Ștefan recunoaște că este un tip vulcanic și că a răbufnit pentru că nu a mai rezistat. El spune că se bucură că a reușit să se abțină, pentru că altfel lucrurile puteau degenera.

"Aș vrea să spun pe scurt că, caracterul meu înghite destul de multe lucruri din punct de vedere al persoanelor și aici mă refer la două. Am suportat în patru săptămâni atâtea critici, atâtea acuze pe care le-am auzit, încât astăzi, îmi pare rău că am arătat la televizor ceea ce nu trebuia să arăt în fața întregii țări, dar s-a umplut paharul și a dat pe dinafară.

Mă bucur foarte mult că am ajuns într-un punct în care a trebuit să mă abțin. Știu cu toții și așa cum mă cunosc și eu, în momentul ăsta eram la secția de poliție, chit că suntem într-o emisiune. În punctul ăsta am ajuns. Oamenii care au trecut prin Survivor, că au fost la războinici sau la faimoși, și cunosc aceste două persoane, prin ce au trecut și prin ce li s-a pus în cârcă, aș vrea să fie alături de mine în consiliul de eliminare.",spune Ștefan.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Zanni recunoaște adevăratul motiv care a dus la scandal

Adevăratul motiv pentru care s-au bătut Ștefan și Sebastian, la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Elena Marin, surprinsă în pădure cu Ștefan. Ce făceau cei doi când Zanni și Sebastian au dat buzna peste ei

Zanni a recunoscut după terminarea jocului că și-a dat seama că în va enerva pe Ștefan, alegând el un concurent de la războinici nu care să joace. El spune că s-a făcut că nu aude când și Ștefan a spus că vrea să îl aleagă pe Marius Crăciu.

"A îmbrăcat Ștefan prea frumos. A vorbit de caracter, nu are caracter. Am susținut și în consiliu, Ștefan este un băiat sincer. Prost nu este o insultă. Ștefan este pentru mine o cauză pierdută. Eu nu am nervi pe el. A fost un joc la care s-a făcut o strategie. La un moment dat, pe scurt, trebuia să aleagă Sebi și a ales Ștefan, la sfârșit s-a vorbit. Și azi, a zis Ștefan că vrea să aleagă și am făcut pe prostul, m-am făcut că nu aud și am ales eu. Comedie. Și l-am ales eu pe Crăciun și s-a enervat. Omul nu stă bine pe psihic, știam că nu îi merg piulițele și că se ajunge aici. E foarte amuzant când îl vezi pe unul care nu are ce căuta aici. Avem foarte mulți luptători aici, dacă aveau același psihic ca al lui Ștefan rămâneam toți fără dinți în gură. Avem noroc că Ștefan nu știe bătaie, a bătut doar covoare. Nu a plecat de la nimic serios.", a povestit Zanni.

Citeste si: Irisha, prima reacție după ce Faimoșii au pierdut jocul de recompensă: ”Sunt alături de voi”

De partea cealaltă, Sebastian și-a prezentat scuzele în fața lui Ștefan pentru modul în care a recționat. În plus, el condamnă comportamentul faimosului și spune că a reacționat așa de teamă că va fi votat în consiliul de eliminare.

"Îmi pare rău că am intrat o dată pe traseu și nu am adus punct. Îmi cer scuze că am avut această reacție bruscă. Totul se întâmplă pentru că mulți de aici, în special el, de când a intrat în competiție a spus din prima că 100% se vor face strategii împotriva celor noi. E și normal. Am fost votat de 4 ori în competiția asta pe criteriul că sunt nou în echipă, după trei luni de competiție, nu am sărit la bătaie, nu am spus nimănui că face strategii împotriva mea. Se simte în pericol că îl vom nominaliza dacă vom pierde un joc de imunitate și probabil de aceea are reacțiile pe care le are. Nu știu ce e în sufletul lui, nu știu ce simte el să se comporte în halul ăsta. Îi spun că nu am nimic cu el și, repet, îmi cer scuze că m-am băgat și am fost puțin impulsiv. Și referitor la ce spune el că facem strategii, asta este Survivor. Suntem condamnați că facem strategie să rămânem în competiție, mie mi se pare normal.", a spus Sebastian.