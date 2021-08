Adevăratul motiv pentru care Tavi Clonda a ieșit din trupă! Ce s-a ales de foștii colegi ai soțului Gabrielei Cristea? Dezvăluiri exclusive!

In articol:

Tavi Clonda este un artist de care nu multă lume auzise înainte să devină soțul Gabrielei Cristea. Cu un look ”comercial”, Clonda a reușit să prindă un contract cu trupa lui la un show de televiziune, iar acolo a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină parteneră de viață.

”Să nu ne mai ascundem: Tavi nu avea voce”

Totuși, vârful carierei a fost pentru el trupa Bandidos, unde a activat între 2007 și 2009 și alături de care a scos și un album,

La un moment dat, colegii lui, ceva mai în vârstă și mai experimentați decât el, au decis înlocuirea lui Clonda din poziția de solist vocal iar despărțirea s-a făcut fără mare scandal. Câțiva ani mai târziu, aceștia l-au taxat dur pe Tavi Clonda, care la momentul respectiv își atribuise prea multe merite la realizarea albumului.

Tavi Clonda a fost solist în trupa Bandidos

Victor Solomon, chitaristul trupei Bandidos, a spus atunci că Tavi Clonda a fost dat afară din trupă pentru un motiv extremd e simplu: nu avea voce. ” Am discutat cu Mișu (Constantinescu) și cu Vichi (Stephanovici) și am stabilit că Tavi Clonda nu se ridică la valoarea soliștilor cu care noi cântasem înainte fie că fusese vorba de Bosquito, Conexiuni sau Sfera. Așa că am întrerupt colaborarea cu el! (…) Să nu ne mai ascundem după deget! Tavi nu avea voce. Dacă Mișu nu i-o prelucra, nu cred că vocea lui reală îl avantaja pe Tavi! ”, a declarat Victor Solomon, cu câțiva ani în urmă.

Tavi Clonda, respins la Vocea României

Parcă pentru a le demonstra că nu au dreptate, Tavi Clonda a participat, cam în aceeași perioadă, la show-ul ”Vocea României”, unde a cântat în timp ce jurații stăteau cu spatele. Spre stupoarea lui, nici un membru al juriului, compus din Horia Brenciu, Loredana, Smiley și Marius Moga nu au simit nevoia să întoarcă scaunul pentru a-l primi în echipa lui.

Tavi Clonda a fost respins și de la Vocea României

”Ai cântat corect, dar nu ai avut emoție, așa cum e nevoie la Vocea României”, i-au reproșat jurații. ” Poate nu acesta este drumul meu, la concursul ăsta”, a recunoscut Tavi. ”Nu acum”, a conchis Loredana.

Ce s-a întâmplat cu colegii care l-au ”executat” pe Tavi Clonda?

Victor Solomon are propriul proiect

Trupa Badidos a fost înființată de Victor Solomon, Vichi Stepanovici și Mișu Constantinescu, după ce aceștia au părăsit trupa Bosquito. Cei trei au decis să-i coopteze pe Tavi Clonda și pe bateristul Vova Sergheev, însă ei au fost mereu considerați lideri de drept ai grupului. După plecarea lui Clonda, solist vocal a trecut Vichi iar trupa a mai rezistat 5-6 ani pe piață și a mai scos un album în formulă de 3.

Vichi Stephanovici și Mișu Constantinescu au rămas prieteni

În prezent, cei trei care au decis ”expulzarea” lui Clonda lucrează separat. Victor Solomon a lucrat în televiziune, la show-ul ”Timpul chitarelor” de la TVR2, apoi și-a înființat propriul proiect, ”The Solomons”. Vichi a optat pentru o carieră solo și cântă la diverse evenimente private precum și în localuri cu muzică live. De asemenea, el a început să compună muzică ambientală sub titluatura Vixxo. În fine, Mișu Constantinescu și-a făcut o trupă de coveruri intitulată ”Th M’s”, cu care merge la petreceri și cântă muzică de toate genurile, de la Michael Jackson la Alicia Keys și Dan Spătaru.