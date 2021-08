Gabriela Cristea, lăsată singură cu fetele! Tavi Clonda, filmat în compania unei blonde celebre, în fața unui hotel din Bacău! A mers pentru filmările unei emisiuni

Gabriela Cristea si Tavi Clonda [Sursa foto: Captura TV] 21:01, aug 15, 2021 Autor: Mihaela Costin

Tavi Clonda filmează pentru o emisiune TV, la Bacău, fiind nevoit să se despartă pentru câteva zile de fetele sale, dar și de soția, Gabriela Cristea.

Tavi Clonda, filmat în compania Crinei Abrudan

Tavi Clonda s-a filmat, duminică, alături de Crina Abrudan, colega sa de echipa de la Splash. Cei doi apar pe Instagram, în timp ce se pregătesc pentru o nouă zi de antrenament. "Intram la bazin", a spus Crina Abrudan pe Instastory.

Cei doi sunt în fața hotelului din Bacau, acolo unde sunt cazați toți concurenții.

Gabriela Cristea nu are motive de îngrijorare, ba chiar știe foarte bine cum merg lucrurile în cadrul emisiunii filmate la Bacău. Înainte de plecarea soțului, prezentatoarea TV a filmat în cadrul aceleași emisiuni.

Tavi Clonda a întâmpinat probleme în momentul în care Gabriela Cristea a plecat de acasă pentru a participa la o emisiune.

Artistul a postat mai multe filmulețe pe Instagram în care le povestește fanilor lui cum a rămas fără curent, după doar câteva fulgere și tunete, dar și ce pagubă a făcut pe timpul pandemiei, atunci când i s-au ars toate electrocasnicele.

"Acum două săpămâni a fost iarăși o furtună, mi-a mai ars diverse lucruri prin casă, dar nu asta este problema.

Anul trecut în pandemie, vă spun așa pe scurt, chiar când începuse prin aprilie, a căzut curentul și mi-a ars cam tot din casă, însemnând cuptoare, televizoare, nenorociri! Am făcut plângere. Au venit să constate lucrurile.

Bă, nu mai zic. Toți acumulatorii, de la lanterne la orice aspiratoare de mână, orice era în priză și neaprinse mi s-au ars.

Paguba a fost undeva pe la, ca să zic eu, 150 de milioane, 15.000 RON sau mai mult. Ușile de la garaj, mașinile de spălat...e mai mult de 15.000 RON[…]. Oricum jumătate de stradă merge, jumătate nu. Nu se poate așa ceva de la o simplă adiere de vânt.[…].

Mă voi transfera foarte urgent și voi face plângere. Aveți grijă ce furnizor electric vă luați. Mai bine vă luați o eoliană! ” a spus Tavi Clonda, vizibil nervos, de la lumina lumănărilor pe care le-a aprins în curte.

Fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda, copii cu personalitate

Gabriela Cristea a dezvăluit într-un interviu că viața cu doi copii nu este deloc una ușoară, dar are foarte mare noroc cu partenerul ei, Tavi Clonda, care o sprijină și o ajută ori de câte ori are nevoie, în privința celor mici.

"Astăzi au urlat amândouă. Asta după ce, de vreo lună, sunt foarte fericite că merg la grădiniță. Amândouă au avut un puseu de personalitate, chiar o criză de tantrum, la prima oră a dimineții (râde). A fost ok, pentru că am învățat să trec peste aceste crize și, stând de vorbă cu educatoarele și doamnele care se ocupă de ele, mi s-a explicat că eu trebuie să am tărie de caracter, pentru că ele profită.

Am trecut peste, am înghițit în sec, pentru că nu e ok să îți vezi copilul făcând o criză de tantrum.", a povestit Gabriela Cristea, pentru sursa amintită.