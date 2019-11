Puține au fost ținutele purtate de Viorica Dăncilă de-a lungul anilor, în care fostul premier să nu fi avut o broșă ca accesoriu. Iar modelele sunt variate, cu perle, sub formă de fluture, flori sau modele geometrice.

Însă, în campania electorală pentru funcția de președinte, Viorica Dăncilă a avut aceeași broșă, una mare, metalică, într-o formă bizară. De fapt, broșa reprezintă o inimă stilizată. A explicat chiar Viorica Dăncilă, la un moment dat.

Broșa poartă și un nume. ”Am o broşă, se numeşte ”inimă românească”, pe care o port cu foarte mult drag. Este broşa pe care am lansat-o şi care efectiv mă reprezintă, pentru că şi eu am o inimă care ţine la români şi la România”, a afirmat liderul PSD într-o emisiune tv.

De fapt, desenul respectiv, cu inima stilizată, este frecvent postat pe pagina de socializare a Vioricăi Dăncilă.

