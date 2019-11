Bogdan Niculescu Duvăz a avut aproape 200.000 de euro în conturi, însă suma nu s-a mai regăsit în ultima declaraţie de avere. Fostul ministru, unul dintre primii membri ai Frontului Salvării Naționale, membru marcant al PSD, a murit sâmbătă, la 70 de ani. Născut în 14 decembrie 1949, Bogdan Niculescu Duvăz a fost parlamentar în toate legislaturile din 1990 până în 2016. În perioada 1990-2003, Bogdan Niculescu Duvăz a fost membru în Partidul Democrat. Duvăz a fost ministru al tineretului și sportului în Guvernul Petre Roman şi ministru pentru relația cu Parlamentul în Guvernul Victor Ciorbea.

În perioada 28 decembrie 2004 - 28 decembrie 2004, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost ministru delegat pentru relația cu partenerii sociali în Guvernul Adrian Năstase. În ultimii ani, Duvăz a fost membru în Consiliul de Adminsitraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), astfel că a completat declaraţii de avere. Ultima datează din 18 iunie 2019 şi din document reiese că Duvăz deţinea o casă de vacanţă în comuna dâmboviţeană Tătărani şi două maşini. În conturi nu avea nici un ban, iar la datorii a trecut suma de 10.000 de euro. (vezi ce a spus Viorica Dăncilă despre ceasul de 20.000 de euro)

Cu un an în urmă, pe 8 iunie 2018, Duvăz era plin de bani. El a competat că are un depozit bancar de 150.000 de euro şi un cont curent de 34.000 de euro, sume care nu au mai apărut în declaraţia de avere din 2019. Duvăz încasa venituri anuale consistente. Conform ultimei declaraţii de avere, el a primit 54.660 lei de la SRR, 110.724 de lei ca pensie şi 113.772 lei ca indemnizaţie pentru limită de vârstă de la Camera Deputaţilor. Asfel, în ultimul an, Duvăz a câştugat 279.156 de lei, adică 23.263 lei (5.000 euro) pe lună.