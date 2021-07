Adevărul despre divorțul Justynei, noua iubită a lui Alex Bodi! Scandal uriaș în Polonia și acuzații de infidelitate! Dezvăluiri exclusive

Justyna Gradek e bombă sexy în Polonia 23:17, iul 10, 2021 Autor: Radu Constantin

Supermodelul polonez Justyna Gradek, femeia care a fost văzută recent în brațele fostului soț al Biancăi Drăgușanu, este proaspăt separată de soțul ei. Fosta iubită a celebrului designer german Philipp Plein a fost căsătorită doi ani cu luptătorul polonez de MMA, Karol Miskiewicz.

Justyna: ”Am introdus divorțul”

Presa poloneză a speculat în aprilie că motivul despărțirii este legat de infidelitățile bărbatului.scria publicația plejada.pl în urmă cu 3 luni.

Dezvăluirea a venit după ce numeroșii fani ai Justynei au remarcat că aceasta și-a eliminat de pe Instagram fotografiile în care apărea alături de soțul ei. ”Mai ești cu soțul tău? A dispărut din poze”, i-a scris o fană. ”Nu. Am introdus hârtiile pentru divorț”, a venit răspunsul neașteptat de sincer al Justynei. Fanii și-au dat seama că modelul este într-un moment delicat și au plusat, întrebând-o direct dacă e adevărat că bărbatul a înșelat-o. ”Nu știu, poate Szczepanska sau vreo altă pseudo-asistentă medicală din Varșovia are mai multe detalii. Mie îmi este greu să spun. E păcat că a trebuit să plătesc eu pentru casă, mașini, etc. În cazul de față, s-a dovedit că era doar un loser”, ar mai fi scris Justyna.

Justyna Gradek este în divorț cu luptătorul MMA

Sylwia Szczepanska, femeia acuzată de Justyna că a avut o relație cu soțul ei

Sylwia Szczepanska, femeia la care făcea referire Justyna este tot un model care a devenit cunoscut în Polonia după ce l-a acuzat de viol pe fostul mijlocaș al echipei Widzew Lodz, Jaroslaw Bienluk. Modelul l-a acuzat pe fotbalist că a drogat-o și a agresat-o sexual într-o cameră de hotel, iar scandalul care a urmat s-a încheiat cu un proces penal din care acesta a ieșit cu mare greutate.

Justyna și rivala ei s-au împăcat și și-au retras acuzațiile

Interesant este că după ce Justyna și Sylwia s-au atacat reciproc pe contruile de socializare, iar actuala iubită a lui Bodi a amenințat-o chiar pe rivala ei cu o înregistrare compromițătoare, cele două femei s-au împăcat ca prin minune și au publicat fiecare câte un mesaj în care povestesc că au stat de vorbă și au ajuns la concluzia că nu are rost să mai continue bătălia. Sylwia a asigurat-o pe Justyna că nu a avut nici o legătură cu soțul ei, iar aceasta și-a retras toate cuvintele dure la adresa ei.

Justyna Gradek și-a acuzat soțul de infidelitate

Una peste alta, procesul de divorț a rămas nefinalizat, conform declarațiilor luptătorului MMA, însă Justyna a ales să devină din nou o femeie liberă. Acum, ea pare să se fi orientat către Alex Bodi, unul dintre cei mai doriți burlaci ai României la ora actuală și fost soț al Biancăi Drăgușanu.

Justyna Gradek e noua iubită a lui Alex Bodi