Adevărul despre eliminarea lui Cucu de la Survivor România. Primele declarații ale Faimosului: "Zanni mi-a spus înainte cu o seară..."

In articol:

Cucu a fost eliminat de la Survivor România. În urmă cu puțin timp, fostul concurent din echipa Faimoșilor a făcut primele mărturisiri despre întreaga experiență din Republica Dominicană.

Cucu, prima reacție după eliminarea de la Survivor România

La puțin timp după ce a fost anunțat că părăsește competiția Survivor România, Cucu a avut și o primă reacție.

Faimsoul pare că nu a fost deranjat de gestul lui Zanni, ba chiar în susține și îl vede câștigător pe acesta. Fostul concurent mai adaugă că a luat parte la o emisiune extrem de importantă și că a învățat multe lucruri, cel mai important fiind acela că a învățat să piardă.

Citeste si: Cucu a fost eliminat de la Survivor! Zanni, favoritul săptămânii, l-a nominalizat cu ochii în lacrimi: "Îmi pare rău că-l votez pe el"

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

"Un ochi rade altul plange (vorba lui Randi)! Nu stiu cu ce se incep...a fost EXPERIENTA VIETII MELE; aici la @survivorromania.oficial mi-am dar RESET total la viata!! Am invatat sa castig, dar cel mai important lucru: AM INVATAT SA PIERD!! Nu sunt suparat pe @zannidache pentru ca m-a nominalizat si din nominalizarea lui am iesit! Am inteles votul lui si il apreciez super mult!! Ar fi multe de spus, dar momentat ma limitez la asta, va iubeeeesc de mooor pe TOTI si va multumesc pentru toata sustinerea!! “FORZA FAIMOSII!” Al vostru Cucu", a postat fostul concurent pe rețelele de socializare.

În continuare, acesta a mai vorbit și despre nominalizarea primită din partea lui Zanni, dar și despre faptul că ar fi avut o discuție cu fostul său coleg de echipă, cu doar o seară înainte, despre nominalizare. Acesta i-ar fi spus, la momentul respectiv, că nu o să îl nominalizeze, însă lucrurile s-ar fi schimbat pe parcurs, din cauza lui Sebi, potrivit celor declarate de Cucu.

Citeste si: Culiță Sterp, în pericol de eliminare de la Survivor:"Mă așteptam și mă bucur!" Surpriză în timpul votului din partea unui coleg

"Pentru cei care îmi spuneți că m-am lăudat că sunt vedetă și ce am mai zis eu.. nu înțelegeți un lucru. Sebastian s-a lăudat că a jucat peste 100 de meciuri în Liga 1 fără să întreb... Am fost întrebat în repetate rânduri cine sunt eu, iar la nervi am răbufnit și am spus tot ce am avut la gură. Si încă o chestie, pe care am omis-o în consiliu, pentru că nu am vrut să ies cu rănchiună.. din competiție. Zanni mi-a spus înainte cu o seară să nu îmi fac griji pentru că nu o să mă nominalizeze în cazul în care o să fie favorit. Dar, probail tovarsul lui, Sebastian, l-a convins să mă nominalizeze pe mine. Nu retrag nimic din ce am zis în consiliu. Îl văd pe Zanni câștigător, dar încep să primesc mesaje de la oameni cu lucrurile pe care le spuneau băieții( Zanni și Sebi) despre mine, când nu eram în zonă. O să vă lămuriți voi cândva cine e om și cine nu. Hai că mă opresc aici...pentru moment.", a mai scris Cucu.