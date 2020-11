Adevărul despre plecarea lui Cristi Marinescu de la Puterea Dragostei! "A dispărut din camera de hotel"

Cristi Marinescu de la Puterea Dragostei infirma zvonurile ca ar fi plecat din Turcia [Sursa foto: Instagram]

Zilele trecute, un vlogger a aruncat bomba şi a spus că Marinescu a dispărut. Mai exact, respectivul vlogger a afirmat că Marinescu nu s-ar fi prezentat la studiourile de la Puterea Dragostei, iar când cei din producţie l-au cautat la hotel, acesta pur şi simplu dispăruse. Vloggerul susţinea că Marinescu are telefonul inchis şi că după toate probabilităţile s-a întors in ţară. "Marinescu este in România. A dispărut din camera de la hotel. Nimeni nu ştie de ce a plecat. Decizia o ştie doar el, nimeni nu înţelege de ce a plecat din emisiune. A fugit din Turcia", a spus vloggerul Denis Petcu.

Ei bine, Cristi Marinescu, supărat, a infirmat toate aceste minciuni spuse despre el. "Nu mai credeţi tot ce auziţi de la diverşi vloggeri. Vor să nu mai fiu votat. Sunt aici, în Turcia", a spus Cristi Marinescu, răspunzând fanilor care îl tot întrebau dacă a părăsit emisiunea Puterea Dragostei.

Cristi Marinescu, suparat ca nu a mai fost liderul casei[Sursa foto: captura Kanal D]

Cristi Marinescu, supărat că nu a mai ieşt liderul casei Puterea Dragostei

Zvonurile despre plecarea lui Cristi Marinescu de la Puterea Dragostei au apărut după ce acesta a fost extrem de supărat că nu a mai ieşit liderul casei la ultimele gale. Unul dintre cei mai vocali concurenţi, mereu in conflict cu multi dintre colegii săi, Cristi Marinescu este printre preferatii telespectatorilor, lucru reflectat în numeroasele voturi obţinute de acesta.

Cristi Marinescu si Delia, momente fierbinti in camera rosie[Sursa foto: captura Kanal D]

Chair si momentul fierbinte oferit de Cristi Marinescu cu Delia in camera rosie, chiar daca a fost criticat de colegii sai de la Puterea Dragostei, a fost apreciat de fanii emisiunii. "Marinescu a reusit sa dea foc la casa! Este cel mai asumat concurent", au fost comentarii ale telespectatorilor dupa momentul celor doi din camera rosie. (Vezi amanunte despre moment AICI)