Adevărul despre relația dintre Adelina Damian și Albert Oprea. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi Războinici: "Eu m-am dus aproape de Albert..." EXCLUSIV

În urmă cu doar o seară, Adelina Damian a fost eliminată de la Survivor România. Publicul a decis ca Războinica să plece acasă și, astfel, aceasta a fost nevoită să părăsească competiția fenomen de la Kanal D.

Adelina Damian, adevărul despre discuțiile cu Albert Oprea

Astăzi, Războinica ne-a oferit primele declarții după eliminare. Au existat mai multe situații tensionate în echipa Războinicilor, mai ales după venirea concurentei. A încercat să fie cât mai obiectivă și să se apropie de fiecare în parte, însă a sfârșit prin a fi dezamăgită de atitudinea lui Albert Oprea.

În exclusivitate pentru WOWbiz, fosta concurentă a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Războinicul, dar și cu Maria.

"Eu m-am dus aproape de Albert, mi i-am pus pe toti in cap si apoi sa vina sa imi spuna „cu ce m-ai ajutat tu pe mine?!”. Cand am aflat parerea lor despre mine, am fost socata. La inceput m-am dus si am incercat sa inteleg pe toata lumea, sa fiu obiectiva, sa fac sa fie bine.

Dupa ce se intampla binele, imi spune Albert „crezi ca ai venit tu marea eroina?” Faci niste lucruri pentru cineva si apoi… Nu a fost prima data cand Maria era impulsiva, nu stiu ce de au vrut sa ma bage la pachet. Diferenta dintre mine si Albert este ca Albert ii spunea Mariei o gramada de chestii despre mine si veena sa ma intrebe. Eu nu am tras-o niciodata pe ea sa ii spun ce au facut ceilalti. Ea a simtit sa se apropie de mine pentru ca a vazut ca nu am venit sa duc bârfa. Când a plecat Sorin din competitie, toata lumea spunea că Albert era favorit pentru că a fost victima lui. Când l-am intrebat daca el crede că o să mai fie favorit, el s-a supărat. Bă băiatule, folsosește-te de întrebarea asta și dă niște răspunsuri smart", ne-a spus Adelina Damian.

Războinica a fost extrem de dezamăgită în momentul în care a văzut că băieții din echipă nu sar în apărarea fetelor. Pe lângă asta, a observat și faptul că Faimoșii au încercat să le pună și mai multe bețe-n roată.

Chiar dacă a simțit aceste lucruri, Adelina a realizat că Zanni este o persoană extrem de puternică și că, deși are doar 23 de ani, a reușit să câștige în multe situații doar cu mintea sa ageră.

Despre Sebi nu a avut o părere prea bună, însă totul s-a schimbat după ce l-a cunoscut mai bine.

"Daca ar fi sa o luam in aparenta, Faimosii nu s-au bagat prea mult. Dar au băgat bătul prin gard si au recunoscut si ei. Zanni a recunoscut că e un joc psihologic. Au aruncat cate o vorba, cate o chestie, cand a spus Zanni ca eu eram scutul echipei. Au inceput tot felul de nuantari. Problema mea a fost ca nu a reactionat nimeni cand Faimosii spuneau lucruri despre mine, taceau. Eu am fost realista, am spus că nu am pretentii de finala, dar cand un adeversar spune asta despre tine langa colegul tau, te astepti sa aiba o reactie. Nu as da vina totul pe Faimosi, dar su stiut sa profite de moment. Cel mai apreciat de la Faimosi e Zanni, care joaca foarte bine jocul asta psihologic. La 23 de ani, îi merge foarte bine mintea.

Sebi mi-a aratăt o altă față al lui. Când eram pe bancă el țipa mereu și credeam că la unificare vom avea probleme cu el. Dar în camp mi-a aratăt că e un băiat foarte sufletist. După ce am fost nominalizate eu și Maria, el a fost singurul care a venit și ne-a îmbrățișat și a spus că i-ar părea rău oricare ar pleca dintre noi", a mai dezvăluit Adelina, în exclusivitate pentru WOWbiz.