Adevărul despre relația lui Cabral cu fiica din prima căsătorie. Cum se înțelege Inoke cu tatăl ei și cu familia acestuia

In articol:

Puțini știu faptul că soțul Andreei Ibacka mai are, pe lângă cei doi copii din căsnicia cu frumoasa actriță, încă o fată. Este vorba despre Inoke, fiica lui Cabral din primul mariaj, cu Luana (ex-Ibacka), despre care prezentatorul a vorbit într-un interviu recent, pentru libertatea.ro.

Citeste si: Cabral își îneacă amarul în băutură, după ce a rămas singur: „Mi-a plecat familia”. Prezentatorul TV a dat vestea la care nimeni nu se aștepta!

Cum se înțelege Cabral cu fiica lui, Inoke?

Inoke a venit pe lume în 2002, pe vremea când Cabral și Luana Ibacka trăiau o frumoasă poveste de dragoste. Lucrurile nu au mers, însă, prea bine între ei și au decis să pună capăt mariajului, în 2005. La acea vreme, fetița a rămas să locuiască cu mama ei, care a și crescut-o, de altfel, până la această vârstă. Totuși, Cabral nu și-a uitat responsabilitățile părintești. Chiar dacă de-a lungul timpului au existat mici tensiuni între el și Inoke, acum totul relația lor pare să decurgă normal. Ba mai mult, tânăra este destul de apropiată de familia tatălui său. Prezentatorul TV a mărturisit că fiicele sale sunt topite una după cealaltă: "Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur.", a declarat Cabral, pentru sursa citată.

Citeste si: Cine a fost Alexandru Arșinel! Ce s-a întâmplat cu marele actor- kfetele.ro

Citeste si: Biografia marelui actor Alexandru Arșinel. A fost actor de teatru și film și a avut numeroase premii, medalii, ordine- bzi.ro

Cabral și fiica lui, Inoke [Sursa foto: Facebook]

Cabral și fiica lui, Namiko [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Cabral și Luana și-au spus adio

Cabral și Luana au avut o căsnicie de scurtă durată, dar au rămas cu amintiri frumoase. O spunea chiar vedeta, care mărturisea într-un interviu mai vechi și motivul divorțului de tatăl fiicei sale: "L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit. Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi. Cabral reprezintă o căsătorie de nici 2 ani în viața mea, a rămas o etichetă pe care o port cu plăcere și mă bucur foarte mult că am reușit după ce ne-am despărțit să rămânem în relații bune.

Citeste si: ”Ne-am strâns toți în două camere”. Cabral, detaliile unei nopți furtunoase. Uraganul Fiona a făcut prăpăd în Republica Dominicană. Cum s-au descurcat vedetele

Divorțul este o parte constructivă a oricărei relații care nu mai merge și dacă ești cinstit cu tine nu poți să mergi în dublu. Când am simțit că împreună nu putem să trăim decât în minciună am preferat să divorțăm. M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc. Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost tot.", povestea Luana în urmă cu mai mulți ani, potrivit libertatea.ro.