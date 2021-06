Luana, fosta soție a lui Cabral, reacție acidă după ce prezentatorul a declarat că fiica lui nu mai vorbește cu el: "Mi-am crescut singură copilul"

In articol:

În urmă cu ceva timp, Cabral a anunțat că fiica lui, Inoke, nu mai vorbește cu el. Însă, se pare că fosta soție a prezentatorului nu a fost deloc încântată de ceea ce a declarat prezentatorul.

Luana și Cabral au împreună o fată de 19 ani, Inoke.

Aceasta a fost crescută de mama ei, după ce tatăl ei a decis să se recăsătorească. Se pare că în ultima perioadă nici nu mai vrea să audă de aceasta și a încheiat orice legătură cu el.

“ Am depășit problema aceasta, mergem mai departe. În luna august o să spun mai multe, când o să plece fata în străinătate, la studii. Acum fata mai are două-trei săptămâni până la Bac, este o perioadă destul de dificilă. În loc să se ducă liniștită la examene, copiii o să o întrebe de ce a zis tatăl său în loc să vorbească despre materii. Copilul vrea să fie un om ca oricare altul, nu își dorește să fie disecat de lume. Ea ne-a rugat, de la vârsta de patru anișori, că nu vrea să apară în presă ”, a declarat Luana, fosta soție a lui Cabral, potrivit impact.ro.

Luana, reacție acidă pentru fostul soț

Femeia susține că nu vrea să fie implicată în niciun scandal de genul și vrea ca fiica ei să nu mai fie în atenția presei.

În continuare, Luana a mai adăugat faptul că dacă Inoke nu vorbește cu tatăl ei este pentru că are un motiv întemeiat.

“ Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bac-ul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Fata nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acesta. Mi-am crescut singură copilul până acum. Că nu vorbește fata cu Cabral, asta este treaba lui, fiecare suferă de ceva. Văd că s-a născut de la nimic un întreg taifun, eu una nu am zis nimic de el ca să îi încurce sarcinile lui ”, a mai precizat Luana.